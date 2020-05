Se necesita un caso más ligado a reunión en Palermo para declarar brote Video Credit: KHSL - Published 3 days ago Se necesita un caso más ligado a reunión en Palermo para declarar brote Dos de los cuatro casos reportados el miércoles, estan ligados a una reunión del día de las madres en Palermo. Si se da otro más se decolaría una brote. Además el jueves se dio un caso más, pero no está ligado a ese evento. 0

shares ShareTweetSavePostSend Se necesita un caso más ligado a reunión en Palermo para declarar brote Open hoy se registro un caso nuevo de coronavirus en el condado de butte. El departamento de salud dice que dos de los cuatro casos positivos de ayer estan ligados a la reunion del ía de las madres en palermo. Si surge otro caso del evento, el departamento de salud ública de california declaraá la situacón como un brote en un entorno de congregacón comunitaria. El departamento de salud dice que dos de los cuatro casos nuevos de ayer no estan ligados a este evento y otro caso sigue pendiente. Señalan que el caso nuevo de hoy tampoco esta ligado a esa reunion. El departamento de salud no sabe todaía cuantas personas que acudieron al evento se han hecho





You Might Like

Tweets about this