Avanza proyecto para construir un nuevo Costco en Redding Video Credit: KHSL - Published 1 hour ago Avanza proyecto para construir un nuevo Costco en Redding La Ciudad de Redding permitió avanzar con la construcción de un nuevo Costco en S. Bonnyview Road y Bechelli Lane. 0

shares ShareTweetSavePostSend Avanza proyecto para construir un nuevo Costco en Redding Los planes para un nuevo costco obtuvieron la luz verde del ayuntamiento de redding. Los cambios en el táfico y las preocupaciones por el ruido han sido puntos de discusón de algunos miembros de la comunidad. Pero la compaía presenó una peticón declarando que ás de 8 mil personas locales apoyan el proyecto, mientras que 97 estaban en contra. El nuevo sitio estaía ubicado en bonnyview road y bechelli lane. Que esá justo al lado de "i-5". El almaén en í abarcaía unos 152 mil pies cuadrados. E incluye hasta 30





You Might Like

Tweets about this