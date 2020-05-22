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Baltimore County residents take part in reopen rally on Friday in Towson

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:41s - Published
Baltimore County residents take part in reopen rally on Friday in Towson
Dozens of Baltimore County residents took part in a reopen rally on Friday.
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Baltimore County residents take part in reopen rally on Friday in Towson

REOPEN RALLY TODAY.

IT WAS PUTTOGETHER BY REOPEN BALTIMORECOUNTY.

ORGANIZAERS SAYPROPOSED LEGISLATION BEFORETHE COUNTY COUNCIL giving THECOUNTY EXECUTIVE THE ABILITYTO EXTEND THE STAY AT HOMEORDER AN ADDITIONAL 45 DAYS ISIMPROPER AND UNCONSTITUTIONAL.

"Our indepence that we haveas a nation is trying to betaken away from us.

That iswhy we're here today.

We allneed to continue to fight andfight with vigor." ORGANIZERSSAY THE bill WOULD SETDANGEROUS PRECEDENT ALLOWINGLOCAL GOVERNMENT TO SUPERSEDESTATE L




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