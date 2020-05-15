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Hinds County Receives 155,000 donated masks

Video Credit: WAPT - Duration: 00:55s - Published
Hinds County Receives 155,000 donated masks

Hinds County Receives 155,000 donated masks

The Hinds County Board of Supervisors says they are planning to give all Hinds county residents a mask.

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Hinds County Receives 155,000 donated masks

PLANNING TO GIVE ALL HINDSCOUNTY RESIDENTS WITH A MASK..COUNTY LEADERS SAY THEY WILLPASSING OUTMORE THAN 180,000 MASKS TORESIDENTS.

SUPERVISORS SAY THEYARE GOING BY THE 20-10CENSUS TO DETERMINE WHO HOW MANYMASKSWILL BE NEEDED IN EACH CITY.CITY LEADERS WILL DISTRIBUTETHEM TORESIDENTS.

AND SUPERVISORS WILLHANDOUT MASKS IN UNINCORPORATEDAREAHINDS COUNTY DETAINEES WERE ALSOABLE TO RECEIVE MASKS WE WERE ABALE TO PROIVDEDETAINEES WITH MASKS..

THEYWEREN'T THERE WHEN WE CAME.SUPERVISOR ROBERT GRAHAM SAYSSOMESUPERVISORS HAVE ALREADY STARTEDGIVING MASKS TO HOMELESS PEOPLE.

TODAY WAS THE LAST DAY FORSTUDEN




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