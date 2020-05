Colocaran banderas el lunes de Memorial Day Video Credit: KHSL - Published 34 minutes ago Colocaran banderas el lunes de Memorial Day Aunque el covid19 causo la cancelación de eventos de Memorial Day, la tradición de colocar banderas en Skyway y en los cementerios continuará. 0

shares ShareTweetSavePostSend Colocaran banderas el lunes de Memorial Day Los servicios tradicionales del ía de los cídos o memorial day fueron cancelados en muchas comunidades. Pero el desfile de banderas se seguiá llevando a cabo en paradise. Los voluntarios colocaran cientos de banderas a lo largo de skyway, una tradicón que continuo incluso despés del incendio camp. Las banderas tambén seán colocadas en cementerios locales y se le pide a las personas que coloquen una bandera afuera de sus casas para recordar los sacrificios de los miembros de la militar que perdieron sus vidas por el pís. ###





