Palm Beach County tourism leaders hoping for safe Memorial Day weekend

----PALM BEACH COUNTY TOURISMLEADERS ARE HELPING BUSINESSESPREPARE FOR A SAFE WEEKEND.WPTV NEWS CHANNEL FIVESSABIRAH RAYFORD EXPLAINS THEIRMESSAGE FOR BUSINESSES ANDCUSTOMERS.<< ITBEN HOTEL IN DOWNTOWN WESTPALM BEACH.“ITCONSUMER CONFIDENCE” THELUXURY WATERFRONT HOTEL OWNEDBY MARRIOTT OPENED ITS DOORSIN FEBRUARY.“IT WAS GREAT THELOCAL COMMUNITY REALLY GAVE USA BIG HUG” ONE MONTH LATER&“OCCUPANCY BASICALLY WENT DOWNCLOSE TO ZERO” THE CAUSE WASTHE COVID-19 PANDEMIC.
NOW ASTHE COUNTY IS REOPENING SO IS’THE BENAND MANAGEMENT SAYSSAFETY IS THE PRIORITY.
NAT:“INSTEAD OF GRABBING THEYHANDLE THEY WOULD GO AND GRABTHEIR DOOR AND PULL IT ANDTHEN THEY CAN PUT THEIR FOOTIN THE DOOR AND WALK OUT”“THE GENERAL MANAGER HERE SAYSOPERATING AND OUTDOORRESTAURANT SAYS OPERATING ANOUTDOOR RESTAURANT HAS MADE ITEASIER TO FOLLOW CDCGUIDELINES.
THEYIMPLEMENTED THINGS LIKE PAPERMENUS AND SPACED OUT SEATING”“IN ORDER FOR US TO GET PEOPLEBACK TO TRAVEL AND STAY ANDHOTELS AND GO TO ATTRACTIONSTHE FIRST THING WE NEED TO ISREGAIN THE TRUST ANDCONFIDENCE OF THE PUBLIC”DISCOVER THE PALM BEACHESRELEASED THIS VIDEO FRIDAYENCOURAGING BUSINESSES ANDCUSTOMERS TO TAKE IT SLOW THISWEEKEND.“OUR INDUSTRY ISREADY TO DO THIS CORRECTLY ANDLETGOOD NEWS WEOTHER COUNTRIES LIKE SOUTHKOREA, GERMANY AND SO FORTCAN ALSO BE APPLIED HERE INSOUTH FLORIDA” REPORTING INPALM BEACH COUNTY, SABIRAHRAYFORD, WPTV NEWS CHANNEL5.