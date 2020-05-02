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"Pop-up" antibody testing site opens in Atlantis

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:42s - Published
'Pop-up' antibody testing site opens in Atlantis
A pop-up antibody testing site has opened in South Florida.
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"Pop-up" antibody testing site opens in Atlantis

ANOTHER POP-UP TESTING SITEOPENED UP IN OUR AREA.

THISSITE IS IN ATLANTIS.

DR.RODOLFO TREJO OF NEIGHBORHOODOF FAMILY DOCTORS PERFORMINGTHE ANTIBODY TEST FOR TODAYAND TOMORROW WHERE PEOPLE CAJUST DRIVE-THROUGH AND GET THE15 MINUTE RESULTS.

THIS IS NA FREE SERVICE... THE COST IS100-DOLLARS.

DR. TREJO SAYSIT'S IMPORTANT FOR MORE PEOPLETO GET TESTED SO THEY CAN GETBACK TO WORK“THE NASAL SWAB CAN TAKE UP TOTWO DAYS AND BECAUSE OF THEVOLUME OF PEOPLE TESTING, ITCAN TAKE UP TO A WEEK.

AND FORPEOPLE WHO WANTS TO RETURN TOWORK ON TUESDAY, THEY WANT TOKNOW QUICKLY”




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