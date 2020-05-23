Facebook Live Service For Memorial Day On Battleship New Jersey

♪♪IT WAS A FACEBOOK LIVECEREMONY ON BOARD THE BATTLESHIP NEW JERSEY THIS MORNING.IN CELEBRATION OF MEMORIAL DAY.AND IN COME MEN RACIAL OF THATDAY, THE 75TH, 77TH ANNIVERSARYOF THE CHIRP'S COMMISSIONING.THE BALLOT WILL SHIP MUSEUM ANDMEMORIAL HAVE BEEN CLOSED TO THECORONAVIRUS.BUT ORGANIZERS WANTED TO HONORALL THOSE WHO SERVED AS WELL THEAS THE NATION'S MOST DEMOCRATRATED BATTLE SHIP.HER HISTORY IS UNPARALLEL INTHAT SHE BECAME THE MOSTDECORATED BATTLE SHIP IN THEHISTORY OF THE UNITED STATESNAVY.EARNED 19 BATTLE STARS.