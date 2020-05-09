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Stockton restaurants, retail shops look forward to reopening in phase 2

Video Credit: KTXL - Duration: 01:47s - Published
Stockton restaurants, retail shops look forward to reopening in phase 2
Kristi Gross reports
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Stockton restaurants, retail shops look forward to reopening in phase 2

THERE'S ALSO NEW RULES ANDGUIDELINES TO GET USED TO ASTHE COUNTY STARTS TO OPEN BACKUP.

FOX FORTY'S KRISTI GROSSHAS THE DETAILS.VIRGINIA FOR AN INDIEPAPPAS SEEN PEOPLE DINING OUTON THE RESTAURANT PATIO WAS AWELCOME SIGHT JUST HAVE LIFEBACK AROUND IN THE RESTAURANTJUST FOR US TO HEAR PEOPLETALKING AND GLASSES CLINKINGAND IT WAS A REALLY GREATFEELING AND THE CUSTOMERS FELTTHE SAME SO THAT WAS REALLYNICE THEY REOPENED THE DOORSTO POP BLOWS FOR DINE-INSERVICE FRIDAY LESS THAN 24HOURS AFTER THE STATE APPROVEDSAM WILKIN COUNTY TO MOVEFORWARD WITH PHASE 2 OFREOPENING PEOPLE WERE COMINGOUT RIGHT AWAY IT WAS FULL ANDIT FILLED UP INSIDE AS WELL ASOUTSIDE IF YOU DO DECIDE TOSIT DOWN AND MEET YOU WILLNOTICE SOME CHANGES EMPLOYEESARE WEARING MASK WE ALWAYSWERE VERY POPULAR FOR HAVINGARE EXTRA VIRGIN OLIVE OILBALSAMIC VINAIGRETTE ON OURTABLES.

NOW YOU CAN'T DO THATYOU CAN'T DO THIS ON PEPPERSHAKERS, YOU CAN'T HAVE WATERGLASSES OUT AS PEOPLE ARE SIDEWITH THE PALACE'S SAY THEY'LLCONTINUE MAKING DELIVERIES.THE RETAIL STORES ARE ALSOALLOWED TO REOPEN WITH SAFETYMODIFICATIONS AS PART OF PEACETO A LOT OF LADIES ARE JUST SOEXCITED TO BE ABLE TO HAVE ALITTLE NORMALCY BACK TO THEIRLIVES.

GRACE QUESTION ANDVOLUNTEERS OUT PROTESTINGTHRIFT STORE IN STOCKTON TOMIRACLE MILE ONLY 6 CUSTOMERSARE ALLOWED IN THE STORE AT ATIME TO MEETING PHYSICALDISTANCING.

IT IS KIND OF FUNBECAUSE YOU FEEL LIKE THISSTORY HAS BEEN OPEN JUST FORYOU FACE COVERINGS AREENCOURAGING CUSTOMERS AREREQUIRED TO USE HAND SANITIZERGLOVES WHEN FAYE INJURED WE DOHAVE A PUT A PLASTIC PLEXIGUARD IN FRONT OF OURREGISTER.AND THEN THROUGHOUT THE DAYWE'RE CONSTANTLY CLEANING.

WEARE WASHINGTON OR COUNTERS OURDOORS WE LYSOL R CLOTHINGALIVE QUESTIONING SAYS THEY'REDOING ALL THEY CAN TO KEEPCUSTOMER SEAT AND SHE HOPESPEOPLE WILL CONTINUE TOSUPPORT THEM.

IT'S KIND OFNICE FOR US TO SEE THAT WALKTHROUGH TRAFFIC AGAIN INSTOCKTON.

KRISTY GROSS FOX, 40



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