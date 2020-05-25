Marine stands 24 hours for veterans

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FORGOTTEN -- BY STANDING ON HISFEET FOR 24 HOURS TO RAISEAWARENESS OF VETERANS SUICIDES.NATS OF MUSICFOR A FULL DAY -- TIMCHAMBERS WON'T BE DRINKINGANY WATER, EATING ANY FOOD, ORTAKING ANY BATHROOM BREAKS --ALL TO GET HIS MESSAGE ACROSSAT THE NATION'S CAPITOL..BUT THIS ISNT HIS FIRST TIME.ITS A MEMORIAL DAY WEEKENDTRADITION THE RETIRED MARINEHAS CARRIED OUT SINCE 2002, THEMONEY HE'S RAISING GOES TO PAYVETERANS' MEDICAL BILLS LEFTUNCOVERED BY THE V-A.A VERY SPECIAL DRIVE BY
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