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Marine stands 24 hours for veterans

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
Marine stands 24 hours for veterans

Marine stands 24 hours for veterans

A marine is making sure his fellow veterans are never forgotten by standing on his feet for 24 hours.

He's doing this to raise awareness of veteran suicides across the country.

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FORGOTTEN -- BY STANDING ON HISFEET FOR 24 HOURS TO RAISEAWARENESS OF VETERANS SUICIDES.NATS OF MUSICFOR A FULL DAY -- TIMCHAMBERS WON'T BE DRINKINGANY WATER, EATING ANY FOOD, ORTAKING ANY BATHROOM BREAKS --ALL TO GET HIS MESSAGE ACROSSAT THE NATION'S CAPITOL..BUT THIS ISNT HIS FIRST TIME.ITS A MEMORIAL DAY WEEKENDTRADITION THE RETIRED MARINEHAS CARRIED OUT SINCE 2002, THEMONEY HE'S RAISING GOES TO PAYVETERANS' MEDICAL BILLS LEFTUNCOVERED BY THE V-A.A VERY SPECIAL DRIVE BY





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RickPonce_

Rick Ponce RT @LeavingValley: Thank you Sgt. Chambers and @SalutingMarine for your part in raising awareness about #suicide amongst our #Veterans. Mor… 1 day ago

LeavingValley

Kimi Buser-Clancy & Dr. Sam Buser Thank you Sgt. Chambers and @SalutingMarine for your part in raising awareness about #suicide amongst our #Veterans… https://t.co/k6Ls20JIR2 1 day ago

HelpforVeterans

National Veterans Foundation RT @upnorthlive: Retired U.S. Marine Staff Sgt. Tim Chambers', Saluting Marine Cares, is a nonprofit organization that pays for medical bil… 5 days ago

JeanieHorine

Jeanie Horine 🆘 Retired Marine stands for 24 hours to raise awareness about veteran suicide https://t.co/USSgqKuXxN via @11AliveNews 1 week ago


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