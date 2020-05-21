Space X plans first man space launch

TESTING WHEN A RESIDENT SHOWSSYMPTOMS...OR IF THERE’S A NEWCONFIRMED CASE IN A HOMEAN EVENT THAT COULD HAVELONG-REACHING BENEFITS FORFLORIDA IS COMING UP ONWEDNESDAY, AND BOTH PRESIDENTTRUMP AND VICE PRESIDENT PENCEWILL BE THERE AS WITNESSES.SPACE X IS PLANNING ON LAUNCHINGTHEIR FIRST MANNED-SPACE LAUNCH.IT’LL BE THE FIRST MANNED LAUNCHFROM THE U-S IN NEARLY A DECADE.THEY’RE CALLING IT ’LAUNCHAMERICA.’IT’S ALSO THE FIRST TIME NASAASTRONAUTS HAVE BLASTED OFF ON APRIVATE SPACECRAFTTWO NASA ASTRONAUTS, BOB BEHNKENAND DOUG HURLEY, WILL BE