Battleship New Jersey Honors Men, Women Who Have Served Country
SOCIAL DISTANCING SERIOUSLY WEFOUND A FEW PEOPLE DIPPINGTHEIR TOES IN THAT CHILLYOCEAN WATER.THE BATTLESHIP NEW JERSEYIS HONORING THOSE WHO PAID THEULTIMATE SACRIFICE FOR OURCOUNTRY.♪♪THIS MORNING THE BATTLESHIPNEW JERSEY MUSEUM AND MEMORIALHONORED ALL OF THE BRAVE MENAND WOMEN WHO HAVE SERVED OURTHE CEREMONY WAS STREAMED ONFACEBOOK LIVE FROM THE SHIP.IT FEATURED AN OVERVIEW ON THEHISTORY AND SIGNIFICANCE OFMEMORIAL DAY.WHEN SOMEONE SAYS TO YOUHAVE A HAPPY MEMORIAL DAY,JUST REPLY TO THEM ENJOY YOURWEEKEND.BUT I WANT YOU TO KNOW I WILLBE REMEMBERING AND HONORINGTHE FALLEN BECAUSE THAT'S WHATTHIS HOLY DAY IS ABOUT.