WHO ने Hydroxychloroquine के ट्रायल पर लगाई रोक Video Credit: IANS INDIA - Duration: 01:46s - Published 1 hour ago WHO ने Hydroxychloroquine के ट्रायल पर लगाई रोक WHO ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine Trial) का कोविड-19 के मरीजों पर क्लीनिकल ट्रायल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि इस दवाई से कोरोना मरीजों को फायदा होने के बजाए ज्यादा नुकसान ह 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Explained: Why WHO suspended hydroxychloroquine trials | Covid-19



The World Health Organization has temporarily halted trials on hydroxychloroquine due to safety concerns. According to a study by The Lancet, patients given HCQ had higher death rates than those not on.. Credit: HT Digital Content Duration: 05:09 Published 2 hours ago WHO Puts The Brakes On Hydroxychloroquine Trials



The World Health Organization is pausing clinical trials of hydroxychloroquine as a possible treatment for the novel coronavirus COVID-19. According to Business Insider, the WHO's steering committee.. Credit: Wochit Duration: 00:36 Published 12 hours ago