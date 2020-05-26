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Search continues for two missing toddlers

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:57s - Published
Search continues for two missing toddlers
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CONTINUES FOR TWO MISSINGTODDLERS..

POLICE WILL BEKNOCKING ON DOORS AT THELAKESIDE PLACE APARTMENTS.THREE-YEAR-OLD MIRACLE ANDTWO- YEAR-OLD TONY CROOKWERE LAST SEEN FRIDAYMORNING.YESTERDAY POLICE RELEASED ANEW SURVEILLANCE IMAGE..

OFTHE TWO CHILDREN WALKINGAROUND THE SHORELINEAPARTMENT COMPLEX AROUND10:15 FRIDAY MORNING.

T-P-DALSO SAYS IT'S SEARCHED PARTOF THE LAKE BEHIND THEAPARTMENTS - AND PLANS TO DOA MORE EXTENSIVE SEARCH INTHE NEXT FEW DAYS.

MEANWHILE- FAMILY MEMBERS ARE STILLWAITING AND HOPING FORANSWERS.06:39:19;56-06:39:29;39ELZATA WATKINS, MISSINGCHILDREN'S AUNT "They justbabies.

They can't take careof themselves.

They ain'tgonna be able to survive outthere by themselves.Somebody needs to speak upand let us know something.They do."THEIR MOTHER - DONISHAWILLIS - IS CHARGED WITHCHILD NEGLECT... ANDASSAULT AND BATTERY OF APOLICE OFFICER.IF YOU SAW ANYTHING - ORKNOW SOMETHING ABOUT THESETWO MISSING CHILDREN...YOU'RE ASKED TO CALL TULSAPOLICE.

YOU CAN ALSO CALLCRIMESTOPPERS... AND YOUDON'T HAVE TO LEAVE YOURNAME.

THE NUMBER IS 9-1-8-5-9-6 9-2-2-2.




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CoriDuke_KJRH

Cori Duke Day 6 in the search for two missing toddlers continues. Sadly, police now say this is not a search and rescue, but… https://t.co/NrJ6BpXC4i 20 hours ago

Tatianna_KJRH

Tatianna Taylor KJRH Such a tragic story. Wrapping our arms around this family as the search continues. "We do have video of the kids g… https://t.co/aRT0cMAFmr 21 hours ago

desertpath

j RT @KTULNews: WATCH LIVE: Tulsa police are giving an update on the search for the two toddlers that have been missing since Friday. MORE:… 23 hours ago

urbanbookbabe

Dreampearl RT @KTULNews: WATCH LIVE: Tulsa police are giving an update on the search for the two toddlers that have been missing since Friday. MORE: h… 1 day ago

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ACherry46

angela wilbert RT @wnkytv: Search Continues For Missing Tulsa Toddlers https://t.co/ICPfbZkqCx https://t.co/rm219WBCaH 1 day ago

BethpageGirl

patricia finger russell 🦋🌻🎼 RT @CoriDuke_KJRH: The search continues today for two missing toddlers in Tulsa. If you have any information, please contact police. @KJRH2… 1 day ago


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