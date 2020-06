Le coronavirus peut-il se propager dans l'eau ou dans les piscines? Voici ce que l'on sait Video Credit: HuffPost Quebec - Duration: 01:15s - Published on May 27, 2020 Le coronavirus peut-il se propager dans l'eau ou dans les piscines? Voici ce que l'on sait En ce contexte de pandémie de coronavirus, l’été sera certainement très différent cette année. Mais qu’est-ce que ça signifie pour ce qui est de se rafraîchir dans l’eau?Il y a de bonnes nouvelles: selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, aucune preuve ne suggère que vous pouvez contracter le coronavirus dans des piscines, des spas, des parcs aquatiques ou dans de grandes étendues d’eau comme à la plage.Cela dit, certaines mesures de sécurité et préoccupations liées à la santé doivent toujours être prises en compte avant de se baigner. Voici ce que vous devez savoir. 0

shares ShareTweetSavePostSend



Tweets about this