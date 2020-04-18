More signs of progress across the country

TRUMP COMES AS THE STATE POSTEDITS LOWEST NUMBER OF COVIDCASES SINCE THE PANDEMIC BEGAN.HARD HIT NEW YORK CITY IS NOWFOCUSED ON RE-OPENING BYIDENTIFYING ZIP CODES WITH NEWCASES OF THE VIRUS.AND MORE SIGNS OF PROGRESSACROSS THE COUNTRY.TODAY - RETAIL STORES IN LOSANGELES ARE ALLOWED TO REOPEN.THE C-D-C HAS ALSO CLARIFIEDITS GUIDANCE ON WHEN COVIDPATIENTS CAN BE AROUNDOTHERS--SAYING - IF YOU HAVENO SYMPTOMS AND HAVE HAD TWONEGATIVE TESTS IN A ROW-- THATARE AT LEAST A DAY APART.A MAN IS DEAD AFTER BEING SHOT
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Ade Williams@VictoriBleazard know you are already onboard but I hope we can progress plans in Bristol too. We are seeing more w… https://t.co/EZRdArK75G 1 week ago