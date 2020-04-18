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More signs of progress across the country

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
More signs of progress across the country

More signs of progress across the country

Today, New York's governor is headed to The White House.

His meeting with President Trump comes as the state posted its lowest number of COVID-19 cases since the pandemic began.

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More signs of progress across the country

TRUMP COMES AS THE STATE POSTEDITS LOWEST NUMBER OF COVIDCASES SINCE THE PANDEMIC BEGAN.HARD HIT NEW YORK CITY IS NOWFOCUSED ON RE-OPENING BYIDENTIFYING ZIP CODES WITH NEWCASES OF THE VIRUS.AND MORE SIGNS OF PROGRESSACROSS THE COUNTRY.TODAY - RETAIL STORES IN LOSANGELES ARE ALLOWED TO REOPEN.THE C-D-C HAS ALSO CLARIFIEDITS GUIDANCE ON WHEN COVIDPATIENTS CAN BE AROUNDOTHERS--SAYING - IF YOU HAVENO SYMPTOMS AND HAVE HAD TWONEGATIVE TESTS IN A ROW-- THATARE AT LEAST A DAY APART.A MAN IS DEAD AFTER BEING SHOT




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Ade Williams @VictoriBleazard know you are already onboard but I hope we can progress plans in Bristol too. We are seeing more w… https://t.co/EZRdArK75G 1 week ago


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