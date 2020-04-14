'From Man to Martian' offers kids space possibilities

SPACE TRAVE* AS THE SPACE XCREW DRAGON PLANS TO LAUNCHFROM AMERICAN SOIL ONSATURDAY.
ITSPACEFLIGHT SINCE 2011 - ANDITENTHUSIASTS.
W-P-T-VNEWSCHANNEL FIVEMONDALE FOUND A SUMMER CAMPALLOWING KIDS TO*JOURNEY TOTHE STARS, MARS AND BEYOND*(PKG) NATBURST CLIP 8552(52:00”WEPLANET MARS AND MARS IS VERYIMPORTANT TO THE FUTURE OFSPACE TRAVEL AND THATWE WANT TO TALK ABOUT TODAY -WE WANT TO TRAVEL EVENTUALLYTO MARS”(52:08)*FROM MAN TOMARTIA* IS A SUMMER CAMP ATTHE SOUTH FLORIDA SCIENCECENTER AND AQUARIUM - THATLAUNCHING DREAMS.”WHEN I GROWUP I DONSCIENTIST” COLE ARRIZZA,SOUTH FLORIDA SCIENCE CENTERAND AQUARIUM CLIP 8575(01:10:35”WHEN I GROW UP IWANT TO BE AN ASTRONAUT.INFACT, CECILIA AND HER BROTHERCOLE ATTEND THE CAMP ANNUALLY.CLIP 8574 (01:09:15”MAYBESOMEDAY WEMARS.
KRISTIAN ZAMBRANA, SOUTHFLORIDA SCIENCE CENTER ANDAQUARIUM DIRECTOR OF VISITORSERVICES CLIP 8573(01:03:22”FROM LEARNING WHATTHEY LEARNED IN THEIR TEXTBOOKS TO ACTUALLY SEEING WHATTHEY MIGHT BE ACTUALLY ABLE TODO IN THE FUTURE”(01:03:22)NATBURST (:39”ALL ACROSS THENATION.
THE CAMP IS PRESENTEDLIKE A JOURNEY, COVERING THEHISTORY OF SPACE TRAVEL&KRISTIAN ZAMBRANA, SOUTHFLORIDA SCIENCE CENTER ANDAQUARIUM DIRECTOR OF VISITORSERVICES CLIP 8573(01:04:40”GIVING YOU A CHANCETO OBSERVE IT IN REAL TIME”THIS IS THE PUBLICLOOK AT*NE* TELESCOPE IN THEOBSERVATORY - IT TOOK18-MONTHS TO BUILD AND ITOF THE LARGEST IN FLORIDA.NATBURST CLIP 8544 (44:24”NOTONLY CAN WE LOOK AT THE SUNBUT WE CAN ALSO TRACK ANYTHINGTHATARRIZZA, SOUTH FLORIDA SCIENCECENTER AND AQUARIUM CLIP 8575(01:10:05”FIND NEW THINGS INIT” DOWN THE*HALL OFDISCOVER* YOU*MOON AND MARS ROC*&(:57:47”AND WE ARE ONLY ONEOF 17 ORGANIZATIONS TO HAVE APIECE OF MARS”(57:51) ANDKIDS IN THIS SCIENCE CENTERARE ACTUALLY ENCOURAGED TOTOUCH.
(56:26”YOU WOULDACTUALLY NEED SOME HEAVYEQUIPMENT - WE ALWAYS TRY TOCHALLENGE THE KIDS TO SEE IFYOU CAN PICK IT UP.
YOU REALLYCANCURRICULUM ALSO INCLUDESBUILDING YOUR OWN MARS ROVER.KRISTIAN ZAMBRANA, SOUTHFLORIDA SCIENCE CENTER ANDAQUARIUM DIRECTOR OF VISITORSERVICES CLIP 8573(01:05:37”EXPLORE MARS INVIRTUAL REALITY.
BUILD CRAFTSLIKE A MARS ROVER.
ANDACTUALLY 3D PRINT THINGS TO GOON A MARS ROVER”(01:05:42)MELINDA GRENZ, SOUTH FLORIDASCIENCE CENTER AND AQUARIUMMARKETING DIRECTOR CLIP 0(14:46”A LOT OF THESE KIDSHAVE GONE ON TO BE MARINEBIOLOGISTS, THEYBE ASTRONOMERS AND THEYPUBLISHING RESEARCH ANDTHEYEVEN ZOOLOGY”(14:54) ARTHURMONDALE, REPORTING“PROOF THISCAMP AND THE SCIENCE CENTERARE’OPENING MINDSTO CAREERSIN DEEP SPACE - AND BEYOND.
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ARTHURMONDALE WPTV NEWSCHANNEL 5”WILDLIFE OFFICIALS USE DONUTSTO TRAP A BLACK BE