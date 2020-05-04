Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Virtual town hall to help African-Americans fight COVID-19

Video Credit: 41 Action News - Duration: 02:40s - Published
Virtual town hall to help African-Americans fight COVID-19

Virtual town hall to help African-Americans fight COVID-19

The Clergy Response Network is hosting a free virtual town hall Thursday night.

The group of faith leaders from different religions are inviting the public and their congregations to share and learn about being safe at home, work and in church during COVID-19.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

AN URGENT MESSAGEABOUT COVID-19 IS BEINGDELIVERED TO AFRICAN-AMERICANS IN KANSASCITY AND ACROSSMISSOURI.AS SOCIAL DISTANCINGORDERS ARE RELAXEDAND CHURCHES RE-OPEN-- FAITH LEADERS FROMDIFFERENT RELIGIONS AREWORKING TOGETHER.41 ACTION NEWS ANCHORCYNTHIA NEWSOMEEXPLAINS THE PLAN TOBLOCK A VIRUS ATTACKINGAFRICAN AMERICANCOMMUNITIES IN MISSOURIWITH A VENGENCE.LIKE SOLDIERS IN ANARMY, THESEVOLUNTEERS AT CALVARYTEMPLE BAPTIST CHURCHIN KANSAS CITY -- ARE AUNITED FRONTEACH ONE HAS A ROLE --FIGHTING AN EVIL ENEMYWITH IT'S DEADLY GRIPON THE AFRICANAMERICAN COMMUNITYPastor Eric Williams, CalvaryTempleBaptist Church"I didn't realize initially howbad things were; but we'reseeing tons of people, peoplefor the first tim who have hadto rely on food pantry's to feedtheir familes.MORE THAN ANY OTHERRACE IN MISSOURI, COVID19, IS ON A RAMPAGE --INTHE BLACK COMMUNITY --ELIMINATING JOBS,CREATING HUNGER, ANDTAKING LIVESHERE'S THE BIG PICTURE.IN MISSOURIMORE THAN 12-THOUSANDPEOPLE HAVE BEENDIAGNOSED WITH COVID 19686 PEOPLE HAVE DIED.YES, AFRICAN AMERICANSARE THE SECONDLARGEST GROUPAFFECTED IN MISSOURITHE NUMBER OF AFRICANAMERICANS DIAGNOSEDWITH COVID 19AND THOSE WHO DIEDIS JUST OVER 30 PERCENT.BUT WHEN YOU PUT IT INPERSPECTIVE...AFRICAN AMERICANS AREONLY 11 PERCENT OF THEPOPULATION IN MISSOURI,SO THE SMALLERPOPULATION...IS TAKING ABIGGER HIT FROM THEDEADLY VIRUS.WHY?Curford Dixon, Sr., Pastor,TrinityBaptist Church KCMOBecause people are not takingit serious.REVEREND CURFORDDIXON IS A COVID-19SURVIVOR, ALONG WITHHIS WIFE DEBORAH.BUT SEVERAL OTHERPEOPLE DIAGONOSEDWITH THE VIRUS AFTERATTENDING THE SAMEFUNERAL as the coupleDIED.I'm an advoacate for masks,the gloves, the washing of thehands, the sanitizing...REVEREND DIXON ISPASTOR OF TRINITYMETHODIST CHURCH INKANSAS CITY.HE'LL BE SHARING HISSTORY AT A FREE VIRTUALTOWN HALL ON THURSDAYWITH MEMBERS ANDLEADERS FROMDIFFERENT RELIGIONSFOCUSING ON HOW TO BESAFE -- AS STAY AT HOMEGUIDELINES ARE LIFTEDAND CHURCHES REOPEN.Rev.

Eric Williams, Pastor,CalvaryTemple Baptist Church, KCMOIt's standing together even ifour theological views differthere should be some thingsthat we agree on and workpeacefully towards.ADDING THEIR VOICES TOWORKERS ON THE UNITEDFRONT -- DETERMINED TOCONQUER THE KILLERVIRUSCYNTHIA NEWSOME 41ACTION NEWS.THE VIRTUAL TOWN HALLMEETING IS TOMORROWNIGHT AT SIX P-M.IT'S FREE TO ATTEND --AND ANYONE CAN JOINTHE CONVERSATION.YOU MUST REGISTER TOGET THE LINK.WE HAVE ALL THEINFORMATION YOU




You Might Like


Tweets about this

DownCounselor

The Down 2 Earth Counselor RT @PCANC_CEO: Providing concrete supports to families in time of need -- like food, diapers, help paying the rent - is a #ProtectiveFactor… 2 hours ago

CityYearLA

CityYearLA RT @CalVolunteers: We are proud to be apart of @CityYearLA's virtual town hall today! Chief Service Officer @JoshFryday will join @octavia… 5 hours ago

CalVolunteers

California Volunteers We are proud to be apart of @CityYearLA's virtual town hall today! Chief Service Officer @JoshFryday will join… https://t.co/7lirDoM8RM 6 hours ago

SchelterGroup

SchelterGroup is working from home RT @PennChemistry: We had our second virtual Town Hall yesterday. Lots of thoughtful questions from our students & postdocs as we try to na… 7 hours ago

AzCities

Arizona League RT @LocalFirstAZ: As our state continues the process of reopening, questions persist over new guidelines, safety measures, and how business… 8 hours ago

LocalFirstAZ

Local First Arizona As our state continues the process of reopening, questions persist over new guidelines, safety measures, and how bu… https://t.co/OSGOfdQjiI 8 hours ago

PennChemistry

Penn Chemistry We had our second virtual Town Hall yesterday. Lots of thoughtful questions from our students & postdocs as we try… https://t.co/F3UvfS435Z 8 hours ago

Csysel

Cathy not willing to die for Wall Street RT @AGEllison: As folks are wondering #WhoCaresForUs, I want ppl to know progressive AGs are fighting every day to help them afford their l… 9 hours ago


Related videos from verified sources

West Palm Beach hosting virtual town hall about COVID-19 [Video]

West Palm Beach hosting virtual town hall about COVID-19

All residents and business owners can attend any virtual town hall

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:19Published
Trump Changes Coronavirus Death Estimate — Again [Video]

Trump Changes Coronavirus Death Estimate — Again

During a Fox News virtual town hall, President Donald Trump predicted more than 100,000 Americans will die from the coronavirus, a sharp increase from his earlier estimate of 60,000.

Credit: HuffPost NOW News     Duration: 01:20Published