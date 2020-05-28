West Palm Beach prepares for hurricanes during a pandemic

START OF HURRICANE SEASON.OF HURRICANE SEASON.
TODAY, WEWILL LEARN MORE ABOUT HOW WESTPALM BEACH CITY LEADERS ARPREPARING IN THE MIDST OF THECOVID-19 PANDEMIC.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVESTEPHANIE SUSSKIND IS LIVE ATTHE EMERGENCY OPERATIONSCENTER TO TELL US WHAT WE CAEXPECT.
STEPHANIE?THE DATE MAY BE CIRCLED ONYOUR CALENDAR..
IT CERTAINLYIS HERE- JUNE FIRST..
THESTART OF HURRICANE SEASON.
ANDTHE PREPARATIONS MAY LOOKDIFFERENT THIS YEAR IN TMIDDLE OF A PANDEMIC.NOAA IS PREDICTING AN ABOVEAVERAGE HURRICANE SEASON WITH13-19 NAMED STORMS. ANDFACT- WEBEFORE THE SEASON EVEN STARTS!WE EXPECT TO LEARN MORE TODAYABOUT HOW COVID-19 WILL IMPATHE CITYBEEN LOOKING AT HOW TO MODIFYTHINGS LIKE SHELTERS ANDEVACUATIONS IF A HURRICANEWERE TO COME OUR WAYMAYOR KEITH JAMES WILL BSPEAKING ALONG WITH POLICE ANDFIRE DEPARTMENT LEADERS.
THATNEWS CONFERENCE WILL BE AT 10THIS MORNING- YOU CAN WATCH ITLIVE ON WPTV AS WELL AS OUFACEBOOK PAGE AND MOBILE