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West Palm Beach prepares for hurricanes during a pandemic

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:33s - Published
West Palm Beach prepares for hurricanes during a pandemic

West Palm Beach prepares for hurricanes during a pandemic

As NOAA predicts an 'above average' 2020 hurricane season, West Palm Beach is preparing.

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START OF HURRICANE SEASON.OF HURRICANE SEASON.

TODAY, WEWILL LEARN MORE ABOUT HOW WESTPALM BEACH CITY LEADERS ARPREPARING IN THE MIDST OF THECOVID-19 PANDEMIC.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVESTEPHANIE SUSSKIND IS LIVE ATTHE EMERGENCY OPERATIONSCENTER TO TELL US WHAT WE CAEXPECT.

STEPHANIE?THE DATE MAY BE CIRCLED ONYOUR CALENDAR..

IT CERTAINLYIS HERE- JUNE FIRST..

THESTART OF HURRICANE SEASON.

ANDTHE PREPARATIONS MAY LOOKDIFFERENT THIS YEAR IN TMIDDLE OF A PANDEMIC.NOAA IS PREDICTING AN ABOVEAVERAGE HURRICANE SEASON WITH13-19 NAMED STORMS. ANDFACT- WEBEFORE THE SEASON EVEN STARTS!WE EXPECT TO LEARN MORE TODAYABOUT HOW COVID-19 WILL IMPATHE CITYBEEN LOOKING AT HOW TO MODIFYTHINGS LIKE SHELTERS ANDEVACUATIONS IF A HURRICANEWERE TO COME OUR WAYMAYOR KEITH JAMES WILL BSPEAKING ALONG WITH POLICE ANDFIRE DEPARTMENT LEADERS.

THATNEWS CONFERENCE WILL BE AT 10THIS MORNING- YOU CAN WATCH ITLIVE ON WPTV AS WELL AS OUFACEBOOK PAGE AND MOBILE




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