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Military prepares for second wave of virus
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:32s - Published
Military prepares for second wave of virus

Military prepares for second wave of virus

The military is preparing for a potential second wave of coronavirus.

There's no set plan yet, but defense secretary Mark Esper is looking at shorter quarantine times for troops, and changes to deployment.

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SECOND CORONAVIRUS WAVETHERE'S NO SET PLAN YET-- BUTDEFENSE SECRETARY MARK ESPER ISLOOKING AT SHORTER QUARANTINETIMES FOR TROOPS...AND CHANGESTO DEPLOYMENT.HE WANTS MORE TARGETED AID FORCITIES AND STATES HIT HARD BYTHE POTENTIAL SECOND WAVE.FOR EXAMPLE-- SENDING OUT MORENAVY HOSPITAL SHIPS LIKE THEONES THAT WENT TO NEW YORK CITYAND LOS ANGELES.THERE'S ALSO A CALL FOR SERVICEMEMBERS TO BE TESTED FORANTIBODIES...SO THEY COULDPOSSIBLY BE TRANSFERED TODEPLOYED TROOPS AND DETERMINEIF IT HELPS WITH IMMUNITY TOTHE VIRUS.TENSE PROTESTS OVERNIGHT IN





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