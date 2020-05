Recortes al presupuesto podrían afectar seguridad pública Video Credit: KHSL - Published 47 minutes ago Recortes al presupuesto podrían afectar seguridad pública Los recortes al presupuesto y la pérdida de ingresos de impuestos a la venta podrían afectar a diversos sectores de la seguridad pública en el Condado de Butte. 0

Líderes del condado de butte estan trabajando en un plan para mantener las cosas funcionando bajo el presupuesto revisado propuesto por el gobernador newsom luego de la pandemia. La directora administrativa del condado de butte, sherri mcracken, dice que el problema es la pérdida de casi 17 millones de dólares en ingresos por impuestos a las ventas solo en el condado de butte y alrededor de 100 millones en todo el estado. Los programas de seguridad pública más afectados son los servicios de protección para niños y adultos, la seguridad en la corte, los servicios de menores y libertad





