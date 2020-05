Iglesia en Chico se alista para dar misas de nuevo Video Credit: KHSL - Published 40 minutes ago Iglesia en Chico se alista para dar misas de nuevo Con nuevas normas de distanciamiento social, como por ejemplo reservar asientos con antelación, la iglesia St. John the Baptists volvera a dar misas muy pronto. 0

shares ShareTweetSavePostSend Las iglesias caólicas en el norte de california ya esán haciendo preparaciones para reabrir sus puertas. Esto despés que el gobernador gavin newsom delineara nuevas regulaciones para las casa de oracón el lunes. Johan castellanos fue hasta la iglesia st. John the baptist en chico. Johan como se esán alistando. Las cosas seán bien diferentes. Ahora los feligreses tendán que hacer cita, y se les pediá que al terminar la misa salgan del edifico inmediatamente. "muchos caólicos estamos felices de poder asistir nuevamente a la santa misa. Este obviamente tomando las medidas necesarias." Las palabras de la señora guadalupe reflejan el sentimiento de muchos creyentes. Sin embargo para poder funcionar, las iglesias debeán limitar la capacidad de los asistentes al 25 por ciento de la capacidad de los edificios. "vamos a pedir que personas como llamen a la oficina para reservar un espacio. Con eso vamos a poder guiar a la gente a la misa que no tienen tantas personas. Lo que no quiero es tener que decirle a alguien en la puerta que no puedan entrar". La iglesia en chico esá en construccón. Es por eso que el padre mike esá adecuando diferentes espacios, para que los feligreses asistan y adeás se planean ás misas bilinües. Se continuaran dando misas en la iglesia st james en durham, en el gimnasio y en el saón en el newman center. Vamos a tener misas bilinües tambén porque quiero que las dos comunidades los que hablan ingés, los que hablan español puedan compartir esta celebracón y ser una comunidad unida". De las tres locaciones el gimnasio de la parroquia seá donde se albergara ás personas. Podán darle misa a cien personas, el cual es el áximo de capacidad exigido por el estado. La idea es ofrecer últiples misas durante la semana, para poder cumplir con las regulaciones del distanciamiento social, indicadas por el estado. "para continuar con la conexón entre la iglesia y los feligreses, durante la pandemia las misas se dieron por internet y a pesar de la reapertura, esta es una páctica que seún la iglesia no va a terminar". "queremos que cada persona tome su decisón. Si esá listo y saludable y quiere participar, pue pueden participar, si uno tiene preocupacón pueden continuar participando por le internet." La parroquia estaá en construccón varios meses ás, pero el padre espera que las misas puedan reanudarse en las otras tres locaciones la póxima semana. ### para ás informacón exacta de cuando ocurrián las misas revisen la ágina de internet de su





