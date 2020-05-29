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WNY gets ready for Phase Two
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:54s - Published
WNY gets ready for Phase Two
WNY gets ready for Phase Two.
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THIS COMINGTUESDAY IS THESOONEST THEWESTERN NEW YORKREGION CANREOPEN... FOR PHASETWO.....7 EYEWITNESS NEWSREPORTER HANNAHBUEHLER SHOWS USTONIGHT WHAT THATCOULD LOOK LIKE FORBUSINESSES HERE.THIS MORNING AND1'O'CLOCK - I NEVERTALKED TO ANYONEABOUT TIMING -MORNING OR1'O'CLOCK."THIS COMINGTUESDAY IS THESOONEST THEWESTERN NEW YORKREGION CANREOPEN... FOR PHASETWO.....NATS: WE KNOWYOU'VE BEEN DOINGYOUR PARTAND WE'RE EAGER TOSHOW YOU THATWE'VE BEEN DOINGOURS TOOIT'S A VIDEOPRODUCED BYARMSTRONG BARBERSHOP IN WESTSENECASHOWING WHAT THENEW NORMAL OFHAIRCUTS AT THEIRSHOP WILL LOOK LIKESOT: WE WANTED TOGUIDE OURCUSTOMERS AS TOWHAT OUR RE-OPENING SITUATION ISGOING TO LOOK LIKESO EXPLAINING TOTHEM HOW IT'S GOINGTO GOA CUSTOMERWAITING IN THEIRVEHICLETEXTING WHENTHEY'RE READY TOCOME INWEARING AFACEMASK..EVEN TAKING ACUSTOMER'STEMPERATUREBEFORE THE HAIRCUTIS STARTEDSOT: WE WANT TOSHOW THE STATE ANDOUR LEADERS THATWE ARE THINKINGABOUT THIS STUFFAND WE AREPREPARINGDILIGENTLY TO RE-OPENWESTERN NEW YORKENTERED PHASE ONETWO WEEKS AGO ATMIDNIGHT ON AMONDAY.THAT COULD MEANEARLY AS TUESDAYTHE WNY REGIONCOULD OPEN UPBUT METRICS ANDDATA HAS TO BELOOKED AT BEFORETHAT DETERMINATIONCAN BE MADE BY THEGOVERNOR..IN THE CASE OF THEFINGERAKESREGIONIT OPENEDTODAY AT 1PMNOT FIRST THING INTHE MORNING..

WNYCOULD EXPECT ASIMILAR OUTCOMESOT: WE'RE TAKINGTHE STEPSNECESSARY TO MAKESURE WE'RE SAFE ANDOUR CUSTOMERS ARESAFETHERE ARE A LOT OFGUIDELINES FORBUSINESSES INPHASE 2WHICH INCLUDEOFFICE-BASED JOBS,RETAIL, SALES ANDLEASING, REAL ESTATESERVICES, BARBERSHOPS AND HAIRSALONSSOME OF THEHIGHLIGHTS INCLUDEALL OPENING AT 50%CAPACITYNO CONGREGATION,MASKS REQUIRED, IF 6FT DISTANCE CAN'T BEACHIEVEDPLEXIGLASS MUST BEINSTALLED IN OFFICESPACES..AND MALLS TO REMAINCLOSEDBUT POSSIBLY THEBIGGEST FOR BARBERSHOPS AND HAIRSALONSIS A REQUIREMENTFOR THOSE WORKINTO GET TESTED FORCOVID-19 ONCE EVERYTWO WEEKSSOT: THEY HAVE TOGET A TEST EVERYTWO WEEKSIF I WERE WALKINGINTO A BARBER SHOPTOMORROW I WOULDASK THEM IF THEYGOT TESTED ANDWHEN WAS THE LASTTIME YOU GOT A TESTI ASKED SOME SALONOWNERS ABOUT THETESTINGONE WHO WISHES TOREMAIN ANNON.

SAYSSOT: WE RECOMMENDYOU ASK THE BARBERBEFORE YOU GOTHERE IF THEY HAD ATESTSTANDUP CLOSE:WHILE THE SALON ORBARBER SHOP CANCUT AND COLORUNDER PHASE TWOBEARD TRIMMING,FACIALS,MANICURES/PEDICURES, MAKEUPAPPLICATION,THREADING,TWEEZING, ORWAXING ISPROHIBITED.HB 7EWN





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News 4 Buffalo Western New York is set to enter Phase Three of reopening on Tuesday. https://t.co/MQn8UEkBFK 1 day ago

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News 4 Buffalo Julie Maggio, owner of Lux and Lavish, an eyelash extension business in Williamsville, says she’s looking forward t… https://t.co/Jr5wm69SOx 1 day ago

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Hauwa Buba RT @NiMSA_SCORA: 1. Latent phase: this is before the labour gets going. The latent phase of labour is when your cervix becomes soft and thi… 3 days ago

NiMSA_SCORA

SCORA_NiMSA 1. Latent phase: this is before the labour gets going. The latent phase of labour is when your cervix becomes soft… https://t.co/FOvZaP842L 3 days ago

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Roberta Greenwood Be ready to bail out. “If it gets crowded at any time, I would recommend that you leave. If customers are coughing,… https://t.co/QBpzEHM3WK 3 days ago

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Plattsburgh Stuff RT @WVNYWFFF: Not all restaurant owners say they will be ready. Peter Kritziotis of Aleka’s in Plattsburgh said he wants to take extra time… 4 days ago

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Dave Happy phase 2 day Alberta! Time to have breakfast, get ready and head to the gym for my first workout in 3 months lets gets it! 4 days ago

WVNYWFFF

Local 22 & Local 44 Not all restaurant owners say they will be ready. Peter Kritziotis of Aleka’s in Plattsburgh said he wants to take… https://t.co/Gmd5S1AY06 4 days ago


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