Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Why Black Lives Matter Tucson decided not to organize in-person protests for George Floyd

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:28s - Published
Why Black Lives Matter Tucson decided not to organize in-person protests for George Floyd

Why Black Lives Matter Tucson decided not to organize in-person protests for George Floyd

Why Black Lives Matter Tucson decided not to organize in-person protests for George Floyd

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

THEY ARE (NOT PLANNING APROTEST.

NINE ON YOUR SIDESPOKE WITH THE EXECUTIVEDIRECTOR OF TUCSON SECONDCHANCE -- WHO IS ALSO A MEMBEROF BLACK LIVES MATTER TUCSON.TAJA DAVIS HAS HER REACTION TOWHAT NEEDS TO BE DONE.00: TAJA DAVIS, (HOME DEM( "ONTHE HEELS OF AHMAUD ARBERY --BREONNA TAYLOR -- AND A HOSTOF OTHER BLACK LIVES LOST ATTHE HANDS OF RACIALINJUSTICE... GEORGE FLOYD ISANOTHER NAME -- ADDED TO THATLIST." 00:26 LOLA RAINEY,EXEC.

DIR.

TUCSON SECONDCHANCE, MEMBER OF BLM TUCSON"THE STORY ITSELF IS A STORYWE'VE HEARD OVER AND OVERAGAIN.

BUT AT SOME POINT YOURECOGNIZE THAT WE ARE REACHINGA LEVEL OF SUCH DEPRAVITY ANDLACK OF HUMANITY THAT YOU ARECONVEYING TO A COMMUNITY OFPEOPLE - NOT JUST INMINNEAPOLIS, BUT ACROSS THECOUNTRY - THAT YOU SO DEVALUEBLACK LIFE.

THAT PEOPLE FEELTHEY HAVE NO PLACE TO GO WITHTHEIR PAIN AND RAGE, BUT INTOTHE STREETS." TO THE VIOLENTPROTESTS IN MINNEAPOLIS --RAINEY SAYS -- IT IS ASPONTANEOUS -- LAST RESORT --RESPONSE OF PEOPLE WHO FEELPOWERLESS AND IGNORED.

THATTHEY HAVE TO NOW LET RAGE --SEND THE MESSAGE.

00:04 LOLARAINEY, EXEC.

DIR.

TUCSONSECOND CHANCE, MEMBER OF BLMTUCSON "AND THAT'S WHAT YOUSAW HAPPEN WAS PEOPLE RISINGUP AND SAYING, 'NO MORE.'"HERE IN TUCSON -- RAINEY SAYS-- THE RAGE IS THERE -- BUTBLACK LIVES MATTERS TUCSON ISTAKING A DIFFERENTAPPROACH.... 00:10 LOLARAINEY, EXEC.

DIR.

TUCSONSECOND CHANCE, MEMBER OF BLMTUCSON "WHEN YOU TALK ABOUTTAKING TO THE STREETS ANORGANIZED MOVEMENT LIKE THAT,YOU HAVE TO BE AWARE THATYOU'RE PUTTING OTHER PEOPLE'SLIVES AT RISK.

ONE, BECAUSE WEARE IN A PANDEMIC AND THEREARE A LOT OF THINGS YOU CANNOTCONTROL WHEN PEOPLE ARE OUT INTHE STREETS LIKE THAT." SHESAYS -- THE INTENT FROMORGANIZERS -- MAY BE PEACEFUL-- BUT THEY CAN'T (FULLYCONTROL WHAT HAPPENS -- FROMEITHER SIDE OF THE ISSUE.

SORAINEY SAYS -- BLACK LIVESMATTER TUCSON -- IS DECIDINGTO TAKE A STEP BACK -- ANDWORK OUT DIFFERENT WAYS TOPROMOTE HEALING AND CHANGE.00:24 LOLA RAINEY, EXEC.

DIR.TUCSON SECOND CHANCE, MEMBEROF BLM TUCSON "WHAT ABOUT THETHREE OFFICERS WHO STOOD BYAND WATCHED?

THAT ISSYMPTOMATIC OF WHAT WHITESUPREMACY AND ACTION LOOKSLIKE.

INSTEAD OF LOOKING TO USTO TAKE ACTION IN THE STREETS,WHAT ARE YOU GOING TO DO ABOUTWHAT YOU SAW?

WHAT IS YOURROLE?

WHAT POWER DO YOU HAVETO CHANGE WHAT'S HAPPENED?BECAUSE YOU DO.

IT CAN'T JUSTBE BLACK PEOPLE WHO ARE ALWAYSLEADING THE CHARGE." 00: TAJADAVIS, (HOME DEM( .THAT IS THECALL TO ACTION TO NON- BLACKALLIES -- ACROSS THE NATION.AND BLACK LIVES MATTER TUCSONORGANIZED A VIRTUAL BLACKHEALING EVENT -- THAT TOOKPLACE THIS AFTERNOON.

FOR THELINK TO ITS FACEBOOK PAGE FOREVENTS AND WAYS YOU CANSUPPORT -- VISIT OUT WEBSITE.TAJA DAVIS, KGUN9OYS./NOT SANCTIONED BY BLACK LIVESMATT



Related news from verified sources

Colin Kaepernick Comes To The Rescue For Arrested Protestors

Colin Kaepernick Comes To The Rescue For Arrested ProtestorsNFL free agent and Black Lives Matter activist Colin Kaepernick will never stop fighting for...
SOHH - Published

Watch: Black Lives Matter protests

Protesters are taking to the streets across the US following the death of African-American man George...
SBS - Published Also reported by •NPR



You Might Like


Tweets about this

rae_southee

✊🏾BLM & ACAB☺️ RT @HumbleSaiyan: Yo, the vigil tomorrow night in Tucson is not organized by Black people and is giving some very All Lives Matter vibes. B… 43 minutes ago

sarah_in_Tucson

Sarah RT @JinkxMonsoon: Cops kill the citizens they have sworn to protect. The president insights rage against the victims. They ignore our pleas… 1 hour ago

DSA_Tucson

DSA 🌵 Tucson 🌹 Message from Black Lives Matter Tucson: the George Floyd Memorial March at 6pm on University Blvd tonight has been… https://t.co/oXw5blKuxg 1 hour ago

tophleon

CBKHHSWHCCMTIDHFHTTTSWH Black Lives Matter. Art by blessthemessy @ Tucson, Arizona https://t.co/qK9vuix6BM 3 hours ago

rockrock10

Isabella Rock @ryisdie @TucsonFireDept Odd that one of the dumpster fires had this message ”fuck black lives matter”. Who was the… https://t.co/nrZzUoQ8p7 3 hours ago

Derek_Zzzz

Macho Derek ✌️😎 🏳️‍🌈 RT @HumbleSaiyan: Black Lives Matter Tucson coming through with the heat. Non Black people need to definitely take this time to to actually… 4 hours ago

TravisKnowles10

Travis Knowles RT @seukteomaaa: Protests were held tonight for George Floyd in downtown Tucson just down the way from my house. Today a march will be held… 7 hours ago


Related videos from verified sources

Civil unrest flares in U.S. cities over Minneapolis killing [Video]

Civil unrest flares in U.S. cities over Minneapolis killing

MINNEAPOLIS (Reuters) - The full Minnesota National Guard was activated for the first time since World War Two after four nights of sometimes violent protests that have spread to other U.S. cities..

Credit: Wochit Tech     Duration: 00:32Published
Military could respond quickly to Minneapolis unrest -Trump [Video]

Military could respond quickly to Minneapolis unrest -Trump

U.S. President Donald Trump on Saturday said the military could deploy troops to Minneapolis "very quickly" to respond to violent protests in the aftermath of a police killing of an unarmed black man.

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:48Published