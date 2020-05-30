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City curfew in effect at 9 p.m. Saturday

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 02:28s - Published
City curfew in effect at 9 p.m. Saturday

City curfew in effect at 9 p.m. Saturday

Our Tony Atkins is out speaking with locals about the new curfew that goes into effect at 9 p.m.

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WE ARE JUST HOURS AWAY FROM A9 P-M CURFEW FOR THE CITY OFMILWAUKEE.

NATIONAL GUARDSOLDIERS WILL BE HELPING M-P-DGUARD CITY BUSINESSES ANDLANDMARKS TONIGHT.

MILWAUKEE'SMAYOR AND POLICE CHIEF SHARINGTHIS INFORMATION IN A PRESSCONFERENCE TODAY, THAT GOTHEATED.

OUR TONY ATKINS JOINSUS LIVE WITH MORE ON THEFRUSTRATION THAT WAS SHARED...THAT PRESS CONFERENCE ENDINGHERE.

MAYOR BARRETT ANNOUNCINGTHE CURFEW WHICH IS SET TOSTART TONGHT AT 9.

THEANNOUNCEMENT ENDED SHORTLYAFTER A HEATED CONVERSATION."They shut that midtowncoronavirus center down... Butyou can use the national guardto treat us like animals."HEATED MOMENTS ENDING ANOUTDOOR PRESS CONFERENCE HELDA NUMBER OF THE CITY'S TOPOFFICIALS.THIS MAN, UPSET TOLEARN THE NATIONAL GUARD WILLBE SENT TO MILWAUKEE.

AND ANEW, 9 P.M.

CURFEW WILL BE INPLACE.

MAYOR TOM BARRETT WASJOINED BY CHIEF ALFONZOMORALES AND SHERIFF ERNELLLUCAS.

THEIR FIRST PUBICAPPEARANCE SINCE THE UNRESTBEGAN.UNREST BEGANSINCE THE ANAND THE MAYOR DID RESPOND TOTHE UPSET MAN IN THE PRESSCONFERENCE.

HE ANNOUNCED A NEWCOVID-19 TESTING SIT WILL BEOPEN ON MONDAY AT BARACK OBAMASCHOOL ON SHERMAN AVENUE.REPORTING IN MKE....



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