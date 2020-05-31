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Looters Target King Of Prussia Mall As George Floyd Protest Turn Violent

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:40s - Published
Looters Target King Of Prussia Mall As George Floyd Protest Turn Violent
The windows of the AT&T store on Route 202 and Allendale Road were smashed.
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PROTESTS ORIGINATED ANGER OVERTHE DEATHS OF GEORGE FLOYD KEPTTHE CITY UNDER A STATE OFEMERGENCY.TODAY IS SUNDAY MAY 31ST, GOODMORNING EVERYONE, I'M JANCARABEO.METEOROLOGIST ALECIA A VERTEBRAE0 WILL JOIN US IN FOR MATTPETRILLO BUT FIRST TO THE LATESTHERE IN PHILADELPHIA.THE CITY'S CURFEW HAS JUSTEXPIRED AFTER POLICE SPENT THENIGHT TRYING TO CONTROL THELOOTING THAT BEGAN YESTERDAYAFTERNOON.TAKE A LOOK AT THIS.THE CITY WASN'T THE ONLY TARGETOF ANGRY LOOTERS EITHER.IN KING OF PRUSSIA THIEVESTARGETED THE KING OF PRUSSIAMALL.




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PulpNews Crime Looters Target #King Of Prussia #Mall After #George #Floyd Protests Turn #Violent - May 31 @ 7:15 AM ET https://t.co/OJ0KBEvyoD 1 minute ago

TalkinToU

TalkinToU RT @CBSPhilly: JUST IN: #Philadelphia wasn't the only target of angry looters drowning out the message from peaceful #GeorgeFloyd protester… 4 minutes ago

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Karen Salitis RT @Rjv400Segal: King of Prussia Pa has been hit by looters! Target, Macy’s, Costco, AT&T Store. Stop this madness ! It’s tearing apart wha… 5 minutes ago

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CBS Philly JUST IN: #Philadelphia wasn't the only target of angry looters drowning out the message from peaceful #GeorgeFloyd… https://t.co/icesYxWUks 41 minutes ago

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Robin Segal Viola King of Prussia Pa has been hit by looters! Target, Macy’s, Costco, AT&T Store. Stop this madness ! It’s tearing ap… https://t.co/82zTnw5240 6 hours ago


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