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COVID-19 antibody tests wrong half the time

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 01:30s - Published
COVID-19 antibody tests wrong half the time

COVID-19 antibody tests wrong half the time

Antibody tests to determine if a person has had a past infection of COVID-19 may be wrong up to half of the time, according to the CDC.

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PANDEMIC... WE'VEHEARD A LOT ABOUTANTIBODY TESTING.THOSE TESTS ARESUPPOSED TODETERMINE A PASTINFECTION OFCOVID-19 -- BUT INNEW GUIDANCE --THE CENTERS FORDISEASE CONTROLAND PREVENTIONSAYS THOSE TESTSAREN'T ALWAYSRELIABLE.MANDY GAITHER HASMORE IN TODAY'SHEALTH MINUTE.ANTIBODY TESTS TODETERMINE IF APERSON HAS HAD APAST INFECTION OFCOVID-19 -- MAY BEWRONG UP TO HALFOF THE TIME -- THEC-D-C NOW SAYS.DR. SANJAY GUPTA/"IDON'T THINK WESHOULD BE MAKINGANY DECISIONSUSING THOSEANTIBODY TESTS."DR. SANJAY GUPTASAYS A LOT OF THEANTIBODY TESTSINTIALLY PUT OUT --WEREN'T GOOD --THE F-D-A HAS SINCEPUT OUT A POLICYREQUIRING ANTIBODYTEST MAKERS TOSUBMIT EMERGENCYAUTHORIZATIONREQUESTS -- ALONGWITH PROOF THETESTS WORK --DR. SANJAYGUPTA/"FALSEPOSITIVES IS THEWORST KIND OFRESULTS B/C YOUTHINK IF I'VE GOT THEANTIBODIES I'M GOODTO GO -- YOU'RE NOTAND SO THE TESTSAREN'T GOODENOUGH RIGHTNOW."THE C-D-C SAYSHEALTH OFFICIALSOR HEALTH CAREPROVIDERS USINGANTIBODY TESTSNEED TO USE THEMOST ACCURATETESTS THEY CANFIND AND MIGHTNEED TO TESTPEOPLE TWICEDR. SANJAYGUPTA/"ALSO WESTILL DON'T KNOWTHE EXACT MEANINGOF WHAT THEANTIBODIES AREGOING TO PROVIDE INTERMS OF HOWLONG PEOPLEWOULD BEPROTECTED AS ARESULT OF THESEANTIBODIES HOWSTRONG THESEANTIBODIES WILL BE-- IT'S LIKELY THEY'LLHAVE SOMEPROTECTION BUT WEJUST DON'T KNOWTHE EXTENT OF ITYET."FOR TODAY'S HEALTHMINUTE, I'M MANDY



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