Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Green Bay Police use gas, rubber bullets against protestors overnight

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:30s - Published
Green Bay Police use gas, rubber bullets against protestors overnight

Green Bay Police use gas, rubber bullets against protestors overnight

Local law enforcement held a press conference after peaceful protests in the wake of George Floyd's death in Minneapolis Police custody turned violent late Sunday Night in Green Bay.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

CHIEF ANDREW SMITHSAYS OVERNIGHTPROTESTS INDOWNTOWN GREENBAY TURNEDCRIMINAL... ASOFFICERSRESPONDED TOREPORTS OF LOOTINGAND SHOTS FIRED ATTHE MARATHON GASSTATION ON MONROEAND WALNUTSTREETS.

THE CHIEFSAYS INVESTIGATORSBELIEVE THE SHOTSWERE FIRED FROMOUTSIDE THE GASSTATION, ANDDIRECTED INTO THATBUILDING.... NO ONEWAS HURT IN THATSHOOTING.AT THIS POINT, THECROWD TURNED ONTHE POLICE OFFICERS,AND OVER THECOURSE OF THE NEXTSEVERAL HOURS,ULTIMATELY THREWSTONES, DAMAGEDPOLICE VEHICLES,STRUCK SOME OF OUROFFICERS WITH ROCKSAND CHUNKS OFBRICK...AUTHORITIESRESPONDED WITHGAS AND RUBBERBULLETS.MUNITIONS CAMEFROM THE SHERIFF'SOFFICE... WE HAVE AMOBILE FUEL FORCETHAT'S BEEN IN PLACESINCE 1999, AND IT'SDESIGNED TODISBURSE CROWDS.SO THE RUBBER BALLMUNITION THAT YOU'RETALKING ABOUT WASDEPLOYED WHEN OUROFFICERS ANDOFFICERS FROM THEGREEN BAY POLICEDEPARTMENT WERESTRUCK.SINCE THEN, THE CITYHAS ENACTED ACURFEW STARTING AT9 P.M.

TONIGHT, ANDTHEY AREMONITORING ANYFUTUREDEMONSTRATIONS.WE'VE HEARD SOMERUMBLINGS, NOTHINGOFFICIAL ABOUTANOTHER POSSIBLEMARCH THROUGHTOWN AT 8 O'CLOCKTONIGHT.

IF THATHAPPENS, GREAT.

IFTHERE'S A CURFEW INEFFECT, THEN PEOPLETHAT DECIDE TO COMETO THAT IN VIOLATIONOF CURFEW WILL BEARRESTED FOR THAT.FROM GREEN BAY,RACHEL HOPMAYER,NBC 26.THANKS RACHEL.AGAIN THATCURFEW: STARTING




You Might Like


Tweets about this

Lenys_Green

Lenyyyyys 🇭🇳 RT @JessicaValenti: We’re drowning in videos of police abuse: cops cars running over protestors, an officer shoving a petite woman so hard… 57 minutes ago

ashleah_green

salty RT @GrassrootsSpeak: #BunkerBoy was so embarrassed that folks mocked him for hiding out that he got military police to shoot peaceful prote… 2 hours ago

Green_Eggs_Sam

Sam Taylor 🧢 RT @KevinOConnorNBA: Donald Trump really just had the police fire tear gas and rubber bullets at peaceful protestors in Washington D.C. to… 3 hours ago

_Green_EggsnSam

Sam I Am (staying inside) RT @ethanjsomers: Trump had protestors gassed and shot by the military police w/ rubber bullets so that he could get a photo holding a bibl… 4 hours ago

dreams_in_green

Dreams In Green He instructed military police to break up a crowd of PEACEFUL protestors with tear gas and rubber bullets so his pu… https://t.co/eprI8vHx9s 4 hours ago

MikeColarusso

Mike Colarusso Trump just used federal assets to clear out completely peaceful protestors from his own “Green Zone.” Tear gas, fla… https://t.co/X0Cm9O1cRv 4 hours ago

livalive2020

Livalive2020 @julesxcherry @jordan_preece33 @NiallOfficial I watched a 7 hour live feed of the protests last night and the peopl… https://t.co/s7xXGTfrNA 5 hours ago

sea_water_green

🅰️ RT @KendallRaeOnYT: Disgusted by all these videos of protesters with rubber bullets in their heads or through their eyes!!! These bullets a… 7 hours ago


Related videos from verified sources

Green Bay Police enact curfew after protests turn violent [Video]

Green Bay Police enact curfew after protests turn violent

After protestors took criminal actions against law enforcement last night, Green Bay is facing a 9 p.m. curfew.

Credit: NBC 26 Wisconsin     Duration: 01:35Published
Citizens Help Clean Ransacked Store After Mass Protests and Rioting in Minneapolis [Video]

Citizens Help Clean Ransacked Store After Mass Protests and Rioting in Minneapolis

A group of citizens came together to clean up a ransacked store in Minneapolis after previous night's riots. Fiery clashes erupted all over the city between the police and the protestors leading to..

Credit: Jukin Media     Duration: 00:20Published