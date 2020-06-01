Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Joe Biden Coming To Philadelphia Tuesday Morning To Address Unrest In Country Following George Floyd's Death

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:57s - Published
Joe Biden Coming To Philadelphia Tuesday Morning To Address Unrest In Country Following George Floyd's Death

Joe Biden Coming To Philadelphia Tuesday Morning To Address Unrest In Country Following George Floyd's Death

Biden met with African-American leaders in Wilmington Monday to talk about how to diffuse the tension in the country.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

POLICE OFFICERS DID THE SAME INFRONT OF WASHINGTON'S TRUMPINTERNATIONAL HOTEL.WE JUST LEARNED THAT JOEBIDEN WILL BE IN PHILADELPHIATOMORROW TO SPEAK ABOUT THENATIONWIDE UNREST.EARLIER TODAY THE PRESIDENTIALHOPEFUL MET WITHAFRICAN-AMERICAN LEADERS TO TALKABOUT HOW TO DEFUSE THE TENSION.HE HELD A DISCUSSION AT A CHURCHIN WILMINGTON P.IF ELECTED HE SAYS HE WILLADDRESS INSTITUTIONAL RACISM INHIS FIRST 100 DAYS IN OFFICE.WHAT WE DID IN OURADMINISTRATION, IS WE SET UP INTHE JUSTICE DEPARTMENT THEABILITY FOR THE SILVER RIGHTSDIVISION TO LOOK AT POLICIES ANDPRACTICES OF POLICE DEPARTMENTS.WE LUSHD THAT BECAUSE WE ALSOHAD TO FUNDAMENTALLY CHANGE INWHICH THE WAY THE POLICE ARETRAINED.



Related news from verified sources

How unrest in US cities could influence Joe Biden’s choice of running mate

How unrest in US cities could influence Joe Biden’s choice of running mateJoe Biden’s search for a running mate could be reshaped by the police killing of George Floyd and...
WorldNews - Published


You Might Like


Tweets about this

LindaGDG

LindaSG #23-3 Oh, what a treat: Joe Biden Coming To Philadelphia Tuesday Morning To Address Unrest In Country Following George Fl… https://t.co/OGzrukEwoj 17 minutes ago

MsUptown215

Miss. RJ ⚢ ♒︎ 🏳️‍🌈 FlyEaglesFly🦅 @fuckallyall Joe Biden Coming To Philadelphia Tuesday Morning To Address Unrest In Country Following George Floyd’s… https://t.co/JzufT6Tq0J 47 minutes ago


Related videos from verified sources

Unrest in Las Vegas [Video]

Unrest in Las Vegas

Unrest in Las Vegas as protests continues over the death of George Floyd.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 02:40Published
Philadelphia Fire Department Dealing With Overload Of Calls Amid Growing Unrest [Video]

Philadelphia Fire Department Dealing With Overload Of Calls Amid Growing Unrest

Kimberly Davis reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 01:22Published