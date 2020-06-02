West Palm Beach mayor puts nighttime curfew in effect

THE LOCAL STATE OF EMERGENCY.THE MOVE ALLOWS POLICE TOENFORCE A CURFEW FROM 9 PM TO6 AM.
WPTV NEWSCHANNEL 5MICHELLE QUESADA EXPLAINS WHYTHE MAYOR SAYS ITS NECESSARYRIGHT NOW TO EXTEND THECURFEW<< LL: WEST PALM BEACH MAYORKEITH JAMES TOLD COMMISSIONERSHEPOLICE EVERY DAY AND MULTIPLETIMES OF DAY& HE SAYS HE PLANSTO RELY ON THE INFORMATIONPROVIDED BY THE CHIEFHIS RECOMMENDATION TODETERMINE WHEN THE CURFEW ANDLOCAL DECLARATION IS NO LONGERNEEDED& VO: ON SUNDAY NIGHTTHE MAYOR SAID HE WASOPTIMISTIC THAT AFTER A FULLDAY OF PEACEFUL PROTESTS &THAT DEMONSTRATORS WOULD WRAPUP AFTER THE I-95DEMONSTRATION AND CALL IT ANIGHT& THAT DID NOT HAPPEN &AND THERE WAS A GROUP THEMAYOR DESCRIBES ASAGITATORS&WHO WERE BEHIND THELOOTING AND BURNING WE SAW INSOME PARTS OF THE CITY& DURINGMONDAYMEETING VIA ZOOM&.
MAYOR JAMESSAYS HE REALIZES ITIDEAL TO HAVE A 9 P-M TO 6AMCURFEW& AND ONE OF THECOMMISSIONERS ALSO QUESTIONEDIF THERE WAS ANY WAY TO ENDTHE CURFEW SOONER BECAUSE ALOT OF GYMS NOW FINALLY BACKIN BUSINESS ARE HAVING TOCANCEL THEIR 6 AM CLASSES& THECOMMISSION VOTED TO EXTEND THELOCAL STATE OF EMERGENCY&.MAYOR KEITH JAMES 3:25 OURPOLICE HAVE THEIR EARS TO THEGROUND TO SEE WHAT ELSE MIGHTBE PROPOSED IN UPCOMING DAYSTAG: THE CURFEW IS EXTENDEDNOW INDEFINITELYMAYOR AND THE CITY COMMISSIONCAN TERMINATE IT AT ANY TIME.IN DOWNTOWN WEST PALM BEACH -MQ - WPTV NEWSCHANEL 5.