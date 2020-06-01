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Talking to kids about protests in America

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:09s - Published
Talking to kids about protests in America

Talking to kids about protests in America

Talking to kids about protests in America and the unrest after death of George Floyd.

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INTENSE PROTESTS....ACROSS AMERICA.ABC'S DEBORAH ROBERTS - TALKEDTO PARENTS ABOUT HOW TO TALK TOTHEIR KIDS RIGHT NOW.LIKE MANY PARENTS, I'M TALKINGWITH MY 17 YEAR OLD SON NICKABOUT THE SICKENING EVENTSAROUND THE COUNTRY AND WHAT ITMEANS FOR HIM AS A BLACKTEENAGER.DEBORAH: ARE YOU WORRIED?

AREYOU SCARED?

WHAT ARE YOURTHOUGHTS?

NICK: I'M A LITTLEWORRIED DEBORAH: YEAH?

NICK:BECAUSE IF I GO BACK TO THECITY THE COPS MIGHT TAKE MEDOWN AND TRY TO, YOU KNOW, HURTME...THOSE WORDS RIP AT MY HEART?MYSON FEARFUL FOR HIS SAFETY.YET NOT SURPRISING WITH IMAGESGEORGE FLOYD'S AGONIZINGDEATH?ANGRY PROTESTS?ANDHOSTILE RIOTS.SARAH SMITH, A MOM OF 3 BLACKCHILDREN IN A PREDOMINATELYWHITE COMMUNITY WORRIES FOR HERSONS ?

SOT SARAH SMITH:WORRIES FOR HER SONS ?SOT SARAH SMITH: 3:22 I'MSCARED FOR MY SON.EVERY SINGLEDAY THAT HE LEAVES OUR HOUSE.BECAUSE I DON'T KNOW WHAT COULDHAPPEN TO HIM.NAT VIDEO OF DA'LAYSHA WESTWATCHING PROTEST - THEY WANT TOBE VISIBLE IN THIS PROTEST?THIS PROTEST UNFOLDING OUTSIDETHE WINDOW-LEAVING 10 YEAR OLDDA'LAYSHA (DUH-L'ASIA) WITHQUESTIONS AND EMOTIONS.SOT: DR.NADIA MARIE SASSO 24:25 I THINKIT WAS VERY IMPORTANT FOR HERTO NOT ONLY JUST READ ABOUTTHINGS AND NOT ONLY JUST HEARTHINGS IN THEORY BUT TO REALLYBE ABLE TO VISUALIZE AND SEEAND UNDERSTAND THAT.AUTHOR AND PSYCHOLOGIST BEVERLYTATUM WHO WRITES ABOUT RACESAYS OPEN AND HONESTCONVERSATIONS ARE NECESSARY SOTBEVERLY TATUM 15:37 IT ISIMPORTANT TO SAY CONVERSATIONDOESN'T SOLVE IT BY ITSELF, BUTCONVERSATION, CERTAINLY WITHCHILDREN, HELPS THEM MAKE SENSEOF THE WORLD.AND SOCIOLOGIST MARGARETHAGERMAN SAYS SHE HAS OFFEREDIDEAS FOR WHITE PARENTS WANTINGTO OPEN UP.SOT MARGARET HAGERMAN: 18:14 INORDER TO UNDERSTAND THE PRESENTWE HAVE TO UNDERSTAND THE PAST,AND IT MIGHT MEAN THAT YOUYOU COULD DO SOME WORK TO LEARNTHE ANSWERS TO THESE QUESTIONS.YOU CAN TAKE THE TIME TO READUP ON THIS AND THIS IS EVENSOMETHING THAT YOU DO WITH YOURCHILDREN.STDBETWEEN THE COVID-19 PANDEMICAND SEVERAL NIGHTS OFPROTESTS....




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Carlmciara

Carl Ciaramitaro RT @TCRWP: Some Guidance for Talking with Kids about the Protests that are Sweeping this Country #tcrwp 1/2 https://t.co/xKafGoaf43 5 minutes ago

kageboii

blesse✨ me n my sister were talking about the protests in front of my dad and he’s sitting there shaking his head like ? ok… https://t.co/LKgHf9yCvO 25 minutes ago

HWidler

Heather @shelbieyeehaw @_nomiaa @allieledoux I was talking to my dad today about the protests and he was like. They are al… https://t.co/zGWp62UNOQ 48 minutes ago

Yoyo_b00

Yoyo 🍦 @khyatt2876 @rat_short Whyyyyyy are you still talking to me Kristina? Go take care of your kids!! The point is don’… https://t.co/ZCv9X9XRTx 1 hour ago

thejimmywinters

Saav @BobTheScientist @Kotaku It's not ok to expect not to be arrested when you are told to go home during a violent rio… https://t.co/rdXxCWN09R 1 hour ago

_KevinZePigeon_

🥺👉🏻👈🏻 🏳️‍🌈 RT @itsisaaabel: Help me get this out but in Nevada Gardenerville these white kids are talking big threats for their protests talking about… 2 hours ago

sebas_mendoza19

Read the Wretched of the Earth #ACAB Dumbass chicanx Mfs on my tl talking about “when is the protest for the kids in cages?” They’re trying to distract… https://t.co/j1Lmrb6oEl 2 hours ago

itsdariannnn

lil wavy baby i saw a comment on fb today talking about how you shouldn't bring your kids to the protests because they don't actu… https://t.co/LG435uXlcd 3 hours ago


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