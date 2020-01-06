Yes! Pics - 6/1/20

LET'S TAKE A LOOK AT TONIGHT'SYES PICS.FIRST UP..
THIS SHOT OF SYDNEYMATLOCK IN A CHERRY BLOSSOM TREEIN JAPAN.SYDNEY'S FAMILY IS STATIONED INJAPAN... WHILE HER DAD SERVES INTHE U.S. NAVY.SHE IS THE GRANDDAUGHTER OF MIKEAND MARYBETH HALL OF JACKSON.MARGIE WESTFALL OF CONCORDSHARED THIS PICTURE WITH US...OF HER DOGS...MEATBALL... BASH... AND BUCKY.AND FINALLY... THIS SHOT FROMKATHY CRAWFORD... OF HER PUPZIGGY... WHO LIKESPLAYING WITH HIS TOY DOG.IF YOU HAVE A PICTURE YOU'D LIKETO SHARE, SEND US AN EMAIL TOYES PICS AT FOX