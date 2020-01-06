Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Health Headlines - 6-1-20

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 01:47s - Published
Health Headlines - 6-1-20

Health Headlines - 6-1-20

In today's health headlines we talk about how the effects of COVID-19 can last longer than initially thought.

Thought, lung function and more can be impacted from people who have been in the ICU after COVID-19.

Also, human trials for antibody therapy for COVID-19 has started from Eli-Lilly.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

THAT IS FRUSTRATED BUTVANDALIISM WILL ONLY MAKE THINGSWORSE.AND THAT'S YOUR SPORTS IN 60.THE EFFECTS OF COVID-19... COULDLAST LONGER THAN INITIALLYTHOUGHT.MEDICAL EXPERTS NOW SAYING... ITCOULD IMPACT A PERSON'S BODY --LONG AFTER RECOVERY.ALEXANDRIA ADAMS HAS THEDETAILS."THEY HAVE ISSUES WITH COGNITIONWHERE THEY HAVE PROBLEMSTHINKING.

THEY HAVE ISSUES WITHTHEIR LUNG FUNCTION SO IT ISN'TCOMPLETELY BACK TO NORMAL EVENWHEN THEY HAVE GOTTEN OFF THEVENTILATOR, HAVE GOTTEN OFFOXYGEN AND ARE GOING HOME."DOCTOR TODD RICE SAYS ITS VERYCOMMON FOR FORMER ICU PATIENTSEXPERIENCE A VARIETY OF MEDICALISSUES.AND THEY CAN AFFECT ALL ASPECTSOF A PERSONS LIFE."THE DATA SAYS, AND THIS IS NOTFOR COVID BUT WE EXPECT IT WILLBE SIMILAR, THE DATA SAYS UP TOHALFOF THEM AREN'T ABLE TO GO BACKTO A JOB AT A YEAR."EVEN THOSE PATIENTS WHO ARE NOTAS SEVERE AND ARE NOT ADMITTEDTO ICU FOR THEIR COVIDILLNESS...ARE FACING ISSUES."THEY GET BETTER, THEY GO HOMEAND THEY HAVE A LATECOMPLICATION OR AN INFECTION ORA CLOT ORSOMETHING LIKE THAT, THAT BRINGSTHEM BACK TO THE HOSPITAL... WEKNOW FROM OTHER STUDIES ANDOTHERDISEASES THAT CAUSE SIMILARSTORIES OF RESPIRATORY FAILUREAND NEEDING THE VENTILATOR,THAT PEOPLE WILL CONTINUE TO GETBETTER LUNG FUNCTION FOR UP TOEVEN A YEAR AFTER THEYGET OUT OF THE HOSPITAL AND THEYWILL CONTINUE TO GET BETTERPHYSICAL FUNCTION AND THEIRCOGNITION WILL GET BETTER."PHARMACEUTICAL GIANT "ELILILLY"... HAS STARTED THE FIRSTHUMAN TRIALS OF APOTENTIAL CORONAVIRUSTREATMENT... INVOLVINGANTIBODIES FROMRECOVERED PATIENTS.THE PHASE-ONE TRIAL WILLDETERMINE IF THE THERAPY ISSAFE AND WELL-TOLERATED INPEOPLE.THE RESULTS ARE EXPECTED BY THEEND OF THE MONTH.IF IT IS DEEMED TO BE SAFE.... A



Related news from verified sources

China says US ‘addicted to quitting’ after Trump pulls out of WHO

China says US ‘addicted to quitting’ after Trump pulls out of WHOChina said on Monday the United States was "addicted to quitting" following Washington's decision to...
WorldNews - Published


You Might Like


Tweets about this

FabyonicMatt

Matt Fabyonic RT @MTreen16: Around 900 patients with Covid-19 have recovered and been discharged from our hospitals. Well done Frimley Health NHS Foundat… 11 minutes ago

DrMQureshi

Moosa Qureshi RT @deb_cohen: Headlines from PHE disparities review - impact of COVID-19 has "replicated existing health inequalities and, in some cases,… 18 minutes ago

ipasho

Irene Short Coronavirus: Government criticised over use of testing data - BBC News UK Statistics Watchdog speaks out Johnson is… https://t.co/PNvmhQ6ING 22 minutes ago

GerryGaughan

Gerry Gaughan RT @newscientist: Good morning, here are the #covid19 headlines today. Catch up with more coronavirus news in our daily summary: https://t… 37 minutes ago

AMC_Assistant

Tim Wirges BBCNewsnight: RT deb_cohen: Headlines from PHE disparities review - impact of COVID-19 has "replicated existing hea… https://t.co/ZJY2kasCRA 41 minutes ago

ColumbusJNews

Columbus Jewish News Good morning, #Columbus! Here are your headlines from the CJN: https://t.co/3TRs9tRA39 Get Boker Tov in your inbox… https://t.co/wOStbKrnC6 43 minutes ago

jay_gitarista

JAY RT @PhilstarNews: “If many of us do not follow health protocols or do not observe social distancing or physical distancing, wash hands, and… 54 minutes ago

Reviewmedical90

NutriNazzzi RT @ProfWhelan: Get the low down on: #Probiotics #Prebiotics #FermentedFoods #HealthyDiets "While headlines may be moving faster than sol… 1 hour ago


Related videos from verified sources

Health Headlines - 5-29-20 [Video]

Health Headlines - 5-29-20

In today's health headlines we talk researchers in Boston are developing a new test that shows the first signs of Coronavirus., this through using your sense of smell.

Credit: FOX 47 News Michigan     Duration: 01:27Published
Healthwatch: Coronavirus Patients With Cancer Have a Death Rate Of 13% [Video]

Healthwatch: Coronavirus Patients With Cancer Have a Death Rate Of 13%

The latest health headlines.

Credit: WJZ Baltimore     Duration: 00:41Published