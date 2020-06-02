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New Statistics Show How New Jersey Stay-At-Home Orders Have Flattened Curve In State

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:58s - Published
New Statistics Show How New Jersey Stay-At-Home Orders Have Flattened Curve In State

New Statistics Show How New Jersey Stay-At-Home Orders Have Flattened Curve In State

There were 708 new cases reported Tuesday, bringing the statewide total to 161,545.

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WILL REOPEN SOON BUT HE HASNOT PROVIDED AN ACTUAL DATE.GOVERNOR MURPHY PREVENTEDSTATS THAT SHOW HOWSTAY-AT-HOME ORDERS FLATTENTHE CURVE IN NEW JERSEY.I ISSUED MY STAY-AT-HOMEORDER ON MARCH 21ST.COVID-19 WAS AT A NEARLYUNSTOPPABLE PACE OF SPREAD.EACH INFECTED PERSON WHETHERTHEY WERE SYMPTOMATIC ORASYMPTOMATIC BY THE WAY WASSPREADING COVID-19 TO ANAVERAGE OF MORE THAN FIVEOTHER NEW JERSEYANS.WITHIN THREE WEEKS OF OURSTAY-AT-HOME ORDER BEING PUTIN PLACE AND BY THE TIME WHENOUR HOSPITALS WERE AT THEIRPEAK STRESS, WE HAD CUT THERATE OF SPREAD TO ROUGHLY ONETO ONE.AND TODAY THANK GOD THAT RATEOF SPREAD IS LESS THAN ONE TOONE AND WE NEED TO KEEP ITTHAT WAY.IT.THE GARDEN STATE IS NOW15TH IN THE NATION FOR THENUMBER OF NEW COVID-19 CASESBUT THE STATE IS STILL NUMBERONE IN THE NUMBER OF PEOPLE IN





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Travelaviator As a former resident of #CherryHillNewJersey I am happy that the sensible #Governor made the correct decision to pr… https://t.co/txn2aSez6k 14 hours ago

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