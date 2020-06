Miércoles y jueves serán los días más calientes de la semana Video Credit: KHSL - Published 2 hours ago Miércoles y jueves serán los días más calientes de la semana En los siguientes días las temperaturas estarán sobre 100 en el valle, y en los bajos 90’s en las montañas. Si trabajamos al aire libre es mejor mantenernos hidratados. 0

shares ShareTweetSavePostSend Sistema de alta presón influenciara el rea hasta el viernes. Temperaturas continuan aumentando el mércoles sobre pasaremos los tres ígitos en el valle ías ás calientes de la semana son el mércoles y el jueves alerta de calor esá activa hasta el dia jueves. Consejos para el calor la noche temperaturas estaán frescas, pero se sentián ás calientes cuando vientos soplen del norte. Hacia el viernes dos sistemas se moveán hacia nuestraárea





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources La semana comenzó con temperaturas calientes



Con temperaturas en los altos 90’s comenzó la semana. El día se caracterizó también por las condiciones despejadas y los vientos ligeros. Credit: KHSL Published 1 week ago