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Financial Focus for June 2

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:22s - Published
Financial Focus for June 2

Financial Focus for June 2

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Starbucks considers job cuts and reducing hours due to keeping inside areas closed.

Air travel is starting to bounce back amid the pandemic.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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DOW UP 268 NASDAQ UP 56SP500 UP 25AND GAMING...BOYD GAMING AND CAESARSENTERTAINMENT ARE DOWN MORETHAN 1 PERCENT.MGM REORTS UP MORE THAN 2PERCENT.LAS VEGAS SANDS DOWN NEARLY 2AND A HALF PERCENT.WYNN RESORTS DOWN NEARLY 3PERCENT.RED ROCK RESORTS DOWN NEARLY 2PERCENT.IN TONIGHT'S "FINANCIALFOCUS"...STARBUCKS IS LOOKING AT.....JOBS CUTS... AND...REDUCING HOURS....AS IT KEEPS DINING ROOMS.....IN ITS SHOPS CLOSED.THE COMPANY IS ENCOURAGINGWORKERS TO TAKE...UNPAID LEAVE....UNTIL SEPTEMBER.THE WALL STREET JOURNALSAYS....STARBUCKS WORKERS ARE BEINGTOLD ABOUT.....THEIR OPTIONS AT MEETINGS....THIS WEEK.AIR TRAVEL STARTED BOUNCINGBACK IN MAY ...THOUGH IT'S STILL NOWHERE NEARPRE-PANDEMIC LEVELS.THE NUMBER OF PEOPLE GOINGTHROUGH AIRPORT SECURITYCHECKPOINTS NEARLY DOUBLED OVERTHE COURSE OF THE MONTH.THE T-S-A SAYS IT SCREENEDNEARLY "950- THOUSAND"PASSENGERS OVER THE LASTWEEKEND...THAT'S COMPARED TO "476-THOUSAND" PEOPLE OVER THE FIRSTWEEKEND IN MAY.HOWEVER...THE PANDEMIC HAS DEALT ANUNPRECEDENTED BLOW TO THEAIRLINE INDUSTRY.ON THE BUSIEST DAY IN MAY, ONLY14 PERCENT OF TRAVELERS FLEWCOMPARED TO THE SAME DAY LASTYEAR.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS....



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