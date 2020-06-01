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Thousands protest police brutality in Boston

Video Credit: WCVB - Duration: 01:45s - Published
Thousands protest police brutality in Boston

Thousands protest police brutality in Boston

Two arrests were made as thousands protested police brutality during a rally in Boston.

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SERA: THE PROTESTS ENDED UP HEREAT BOSTON POLICE HEADQUARTERS.AS YOU SAY, OVERALL, THIS VERYLARGE EVENT WAS PEACEFUL, BUTBOSTON POLICE DID MAKE TOARREST.ONE MOMENT VERY NOTABLE,DESCRIBED AS EMOTIONAL.ABOUT A DOZEN POLICE OFFICERSKNEELING BEFORE A CROWD OFPROTESTERS OUTSIDE POLICEHEADQUARTERS.THE DEMONSTRATORS AT TIMESCHANTING "TAKE A KNEE."THE OFFICERS ALSO RAISING THEIRFISTS IN SOLIDARITY FOR A FEWMINUTES.PROTESTERS GATHERED AT FRANKLINPARK TO RAISE THEIR VOICEAGAINST THE KILLING OF GEORGEFLOYD AND OTHERS IN THE BLACKCOMMUNITY.THEY STAGED A DIE-IN BEFOREMARCHING TOWARDS POLICEHEADQUARTERS.ORGANIZERS MAKING IT VERY CLEAR,THEY WERE THERE TO SEND AMESSAGE DENOUNCING RACIALINJUSTICE AND POLICE BRUTALITYBUT ALSO DISCOURAGING VIOLENCEAND LOOTING.



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