Wellness Wednesday: Spring Veggies

CONTINUING THISMORNING'SWELLNESSWEDNESDAYCOVERAGE..WITH SUMMER JUSTAROUND THECORNER..
MANY OFOUR FAVORITEFRUITS ANDVEGETABLES ARESTARTING TO COMEINTO SEASON..SO WHAT ARECREATIVE WAYS YOUCAN USE THEM?ALBERTSONSREGIONAL DIETITIANMOLLY TEVIS JOINSUS THIS MORNINGWITH THOSE IDEAS..GOOD MORNING,MOLLY!FIRST--WHAT ARESOME OF THE FRUITSAND VEGGIESCURRENTLY INSEASON?AND YOU'VE GOT AFEW TIPS FOR HOWTO SPRUCE UPTHOSE VEGETABLES..THIS ONE ISN'TTO SPRUCE UPTHOSE VEGETABLES..THIS ONE ISN'TVERYCOMMON--RHUBARB!WHAT CAN YOU DOWITH THAT??WHERE CANPEOPLE FIND RECIPEIDEAS OR MOREINFO?