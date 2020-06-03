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Wellness Wednesday: Spring Veggies

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 02:33s - Published
Wellness Wednesday: Spring Veggies
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CONTINUING THISMORNING'SWELLNESSWEDNESDAYCOVERAGE..WITH SUMMER JUSTAROUND THECORNER..

MANY OFOUR FAVORITEFRUITS ANDVEGETABLES ARESTARTING TO COMEINTO SEASON..SO WHAT ARECREATIVE WAYS YOUCAN USE THEM?ALBERTSONSREGIONAL DIETITIANMOLLY TEVIS JOINSUS THIS MORNINGWITH THOSE IDEAS..GOOD MORNING,MOLLY!FIRST--WHAT ARESOME OF THE FRUITSAND VEGGIESCURRENTLY INSEASON?AND YOU'VE GOT AFEW TIPS FOR HOWTO SPRUCE UPTHOSE VEGETABLES..THIS ONE ISN'TTO SPRUCE UPTHOSE VEGETABLES..THIS ONE ISN'TVERYCOMMON--RHUBARB!WHAT CAN YOU DOWITH THAT??WHERE CANPEOPLE FIND RECIPEIDEAS OR MOREINFO?





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KristaR Wellness Wednesday ~ Veggie Stir-Fry with Brown Rice Noodles . . #healthy #wellness #dinner #veggies #wednesday… https://t.co/E4F2VLYGHX 1 week ago