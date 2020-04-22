Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Doctors encourage regular care visits

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published
Doctors encourage regular care visits

Doctors encourage regular care visits

A poll from the American College of Emergency Physicians shows that 29% of adults in the U.S. have avoided or delayed care due to concerns around the coronavirus.

Medical Experts stress that routine visits are still necessary.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

PHYSICIANS' SHOWS THAT29-PERCENT OF ADULTS IN THE U-SHAVE AVOIDED OR DELAYED CARE -DUE TO CONCERNS SURROUNDINGCORONAVIRUS.BUT MEDICAL EXPERTS STRESS THATROUTINE VISITS ARE STILLNECESSARY.DOCTORS SAY PEOPLE NEED TO COMEINTO THE E-R IF YOU NEEDTREATMENT.HOSPITALS AND DOCTORS' OFFICESARE TAKING THEIR OWNPRECAUTIONS TO KEEP YOU SAFE."YOU ARE COMING OFTEN INTOROOMS THAT ARE ISOLATED,SINGLE ROOMS, WHICH ARE NOTEXPOSING YOU TO OTHER PATIENTS.SO THERE'S A HOLE RANGE OFTHINGS TO MAKE SURE WE'REKEEPING OUR DEPARTMENTS AS SAFEAS THEY CAN BE."REMEMBER - ALL HEALTHCAREPROVIDERS MUST WEAR A MASK - ASSHOULD PATIENTS.IF PATIENTS DON'T HAVE A MASK -THEY ARE GIVEN ONE.GETTING LIFE INSURANCE MAY BE A





Tweets about this

lifestanceUS

LifeStance Health Burnout and depression are always risks for healthcare providers, especially so in a pandemic. We encourage nurses,… https://t.co/1z2uKGdtzk 2 days ago


Related videos from verified sources

Pandemic Has Changed How Many Receive Health Care From Doctors [Video]

Pandemic Has Changed How Many Receive Health Care From Doctors

Patients are connecting via telehealth visits on their phone or computer to reduce risk of being around sick people at a doctor's office.

Credit: CBS 11 Dallas     Duration: 01:44Published