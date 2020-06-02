LVMPD officer recovering

DURING A PROTEST THIS WEEK.THE PRESIDENT OF THE LAS VEGASPOLICE PROTECTIVE ASSOCIATIONSAYS -- OFFICER SHAYMIKALONIS IS NOW RECOVERINGFROM A SUCCESSFUL SURGERY --AFTER HE WAS SHOT NEAR CIRCUSCIRCUS MONDAY NIGHT--DURINGPROTESTS OVER RACIAL INJUSTICEAND GEORGE FLOYD'S DEATH.POLICE SAY---20-YEAR-OLD EDGARSAMANIEGO IS RESPONSIBLE FORSHOOTING MIKALONIS.HE MADE AN APPEARANCE IN COURTEARLIER THIS MORNING --WHERE HE WAS DENIED BAIL.DETECTIVES SAY THEY TRACKED HIMDOWN THE NIGHT OF THESHOOTING-- AT A MOTEL ACROSSTHE STREET FROM THE SCENE.SAMANIEGO IS NOW FACING SEVERALCHARGES---INCLUDING ATTEMPTEDMURDER OF A POLICE OFFICER.RIGHT NOW - METRO POLICEREPRESENTATIVES JUST FINSHED A
Right now, LVMPD officer Shay Mikalonis is continuing to fight for his life, and a memorial outside of Circus Circus where the office was shot, continues to grow. Last night, for the 6th night in the..
Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas Duration: 02:22Published