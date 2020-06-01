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Resources to help you fight against racial injustices in our community

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 02:12s - Published
Resources to help you fight against racial injustices in our community

Resources to help you fight against racial injustices in our community

There have been vigils and protests all across Idaho to support the people of color in our community.

The Black Lives Matter campaign has filled social media within the last week.

But what's next to do?

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PROTESTS ALLACROSS IDAHO TOSUPPORT THEPEOPLE OF COLOR INOUR COMMUNITY.WHAT'S NEXT?IDAHO NEWS 6REPORTER LYNSEYAMUNDSON TELLS USWHERE PEOPLE CANGET INVOLVED TOHELP AGAINST RACIALINJUSTICES.TAKE PKG:"YOU HAVE TO BEMINDFUL OF WHAT ITIS YOU'RE TRYING TORECTIFY IF YOU'RETRYING TO MAKEDIFFERENCES INEDUCATION, LIKE THEEDUCATION GAP INCITIES OTHER THANBOISE, CONTRIBUTETO A SPECIFICSCHOOL OR ANINSTITUTION THATDEALS WITH THATPARTICULAR THING."THE ACLU OF IDAHOAND THE BLACKHISTORY MUSEUMARE TWOESTABLISHEDORGANIZATIONS THATHAVE FOUGHT FORTHE RIGHTS OFBLACK PEOPLE INOUR COMMUNITY FORYEARS.

WHENMAKING A DONATIONTELL THEORGANIZATIONWHERE YOU WANTYOUR MONEY TO GO."DON'T JUST GIVEMONEY AND SAY HEYFIX THIS, HAVE ACLEAR, CONCISEPLAN AS TO WHATYOU WANT DONE,EVEN IF WE HAVE TOTWEAK IT SOME, WECAN DO THAT ANDUSE THOSEORGANIZATIONS THATHAVE BEEN INVESTEDIN DOING, SO.""THE WORK THAT WEARE DOING AT THEACLU IS TO NOT ONLYADVANCE THECONVERSATION, BUTALSO THE SYSTEMICCHANGES THAT NEEDTO OCCUR IN THISCOUNTRY."AS THE DIRECTOR OFTHE BLACK HISTORYMUSEUM...THOMPSON IS ALSO WORKINGTO BECOME PART OFTHE SOLUTION...BUTHE NEEDS HELP."WE ARE CURRENTLYIN THE MIDST OFFINALIZING ATECHNOLOGICALSOLUTION THAT CANDEAL WITH A VASTNUMBER OF PEOPLEBEING INVOLVED,BEING ABLE TOCONNECT...STAKEHOLDERS...POWERHOLDERS, THOSEACTUALLYRESPONSIBLE FORHOW THE CITY ANDSTATE TICK."THOMPSON CALLS ONTHE STAKEHOLDERSAND POLICY MAKERSIN OUR STATE TO GETEQUALLY INVESTED INFIGHTING RACIALINJUSTICES."WE HAVE TO HAVE ADIALOGUE AND NOT ADIATRIBE OF METELLING YOU WHATYOU HAVE DONE ISWRONG, BUT FOR USTO WORKCOOPERATIVELY TORECTIFY THIS."HE ADDS THAT WITHBOTH OURCOMMENDABLEPOLICE FORCE ANDAPPROACHABLEPOLITICAL SCENE INIDAHO CHANGESHOULD COME."WE HAVE GOT TOMAKE USE OF THAT.

ITHAS TO BE, YES THEEMOTIONAL OUTLET,GET IT OFF YOURCHESS, YES THISSUCKS IT HAS GONEON FOR FAR TOOLONG, BUT HOW DOWE RECTIFY THIS SOTHAT WE ARE NOTDOING THE SAMETWO WEEKS, 2MONTHS, 2 YEARSFROM NOW."TO LEARN MOREABOUT HOW YOU CANGET INVOLVED, VISITTHIS STORY ON OURWEBSITE...LYNSEYAMUNDSON...IDAHONEWS 6.





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nwsltechsupport

✩ NWSL ✩ tech ✩ support ✩ RT @UtahRoyalsFC: Below is a link to local resources that can inform, educate & support change in our community. Link: https://t.co/WebbTo… 9 minutes ago

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Center for Scholars and Storytellers CSS stands in solidarity in the fight against racism and injustice. Here is a link with resources for how you can h… https://t.co/yZpKmKNnsL 14 minutes ago

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Kristine RT @adhocfm: We’ve compiled an ongoing list of ways you can help as we collectively fight against systemic racism and violence. https://t.c… 19 minutes ago

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Utah Royals FC Below is a link to local resources that can inform, educate & support change in our community. Link: https://t.co/WebbToZaDY 21 minutes ago

ErikRecap

Erik Recap Now is the time to take action. Here are some resources to get involved to help fight against police violence, help… https://t.co/9br1RcpVFT 47 minutes ago

theroyalbroons

urfc & becky | BLM | @MsEvade @UtahRoyalsFC https://t.co/eHurTsRXwy they shared all the resources and stuff on their website. took them long enough:/ 57 minutes ago

takeallofbey

blacklivesmatter ~ daquan @_LORDAriana @KNOWLESROLLS2 @spillaristea Flop where. Go open a dictionary and then come back. Also Use this link… https://t.co/IlvnYdHAc3 59 minutes ago

atomicstrwbry

Armynda Lilli Idea for my fellow streamers: add a timer in your chat to periodically post resources for how people can help in th… https://t.co/OPWPnwdglO 1 hour ago


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