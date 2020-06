Temperaturas comenzarán a descender hacia el fin de semana Video Credit: KHSL - Published 2 hours ago Temperaturas comenzarán a descender hacia el fin de semana Después de unos días más de calor, las temperaturas comenzarán a descender. Modelos pronostican lluvias para el fin de semana. 0

shares ShareTweetSavePostSend Temperaturas continuaán sobre los cien para el valle el jueves alerta de calor esá activa hasta el dia jueves. Consejos para el calor la noche temperaturas estaán templadas, pero se sentián ás calientes cuando vientos soplen del norte. Temperaturas el viernes comienzan a ceder pero estaá caliente hacia el viernes dos sistemas se moveán hacia nuestraárea traeán un fin de semana úmedo y con







