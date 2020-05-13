Hunting Park ShopRite Reopening Friday After Being Badly Damaged By Looters

PROTEST REMEMBERS NOT PEACEFULHE WILL NOT STOP THEM FROMDEMONSTRATING IN THE CITY.LATER THIS MORNING, NORTHPHILADELPHIA GROCERY STORE ISSCHEDULED TO REOPEN AFTER ITWAS LOOTED AND DAMAGED.IN HUNTING PARK THIS MORNINGWHERE EMPLOYEES SPENT THENIGHT GETTING THE STORE THEREREADY THIS SHOPRITE ONE OF TWOOWNED BY JEFF BROWN.THE OTHER STORES IN WESTPHILADELPHIA, VIDEO POSTED ONLINE SHOWS VANDALS RANSACKINGTHE STORE AS YOU SEE HERESTEALING MERCHANDISE, SMASHINGCOMPUTERS AND LEAVING BEHINDQUITE A BIG MESS.IT TOOK MANY PEOPLE IN BOTHCOMMUNITIES, IT LEFT MANYPEOPLE IN BOTH COMMUNITIESWITHOUT PLACE TO BUY FRESHFOOD.NOW THERE IS MORNING, OURCAMERAS SPOTTED THE NATIONAL