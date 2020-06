Incendio de 10 acres en Palermo Video Credit: KHSL - Published 2 days ago Cal Fire logro sofocar un incendio de 10 acres en Lone Tree road y Palermo road. 0

shares ShareTweetSavePostSend Temprano por la tarde se registó un incendio de vegetacón en palermo. Sucedó por las calles lone tree road y palermo road, colindando con un huerto de almendras. Comenó justo antes del medioía. Se estima que consumó 10 acres pero cal fire logro detener su avance. No destruyo ninguna estructura pero si daño un cobertizo. Cal fire se queó en la escena varias horas monitoreando.







