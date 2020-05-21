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911 system restored across Southern Arizona
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:41s - Published
911 system restored across Southern Arizona

911 system restored across Southern Arizona

The 911 system services have been restored after agencies across Southern Arizona experienced outages Saturday morning.

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THIS MORNING.

LINES WERE DOWNFOR JUST OVER TWO HOURS --FROM SIX AM TO CLOSE TO 9 A-M.THE PIMA COUNTY SHERIFF'SOFFICE SAYS THE REASON ISSTILL UNKNOWN -- BUT THEY SAYCENTURY LINK LET THEM KNOW ASSOON AS THE LINES WERE DOWN.IN THE MEANTIME -- THEY ARECATCHING UP ON MISSED CALLS."SO ANYONE THAT WASN'T ABLE TOCALL DURING THE HOURS THATTHIS OUTAGE WAS WE'RE GOING TOBE CHECKING ON THEMTELEPHONICALLY.

WE'RE CHECKINGON THEM IN PERSON IF NEED BE,AND DOING EVERYTHING WE CAN TOMAKE SURE THAT NO ONE HASMISSED THAT HAD AN EMERGENCY."P-C-S-D KNOWS HOW IMPORTANT ITIS TO HAVE 911 WORKING.

THEYSAY THESE TYPES OF INCIDENTSARE RA





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kgun9

KGUN9 On Your Side The 911 system has been restored after agencies across Southern Arizona experienced outages Saturday morning. https://t.co/8ahmIsohsh 4 days ago


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Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 01:41Published