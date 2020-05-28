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Summer camp changes for 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:22s - Published
Summer camp changes for 2020
Summer camp changes for 2020 amid COVID-19 pandemic.
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BUT A LOT OF PARENTS ARESTRUGGLING WITH WHETHER IT'SSAFE TO SEND THEIR KIDS THISYEAR.REPORTER LINDSEY BOACH SET OUTTO FIND OUT WHAT SUMMER CAMPEXPERTS RECOMMEND...AND HOW CAMP WILL LOOKDIFFERENT.NATS: CAMP HORNS BLOWING IT'S AFAMILIAR SOUND FOR MANYAMERICAN KIDS.WHETHER IT'S JUST A DAY CAMP,OR AN OVERNIGHT CAMP, THOUSANDSOF CHILDREN GET AMPED UP TOSPEND THE SUMMER HANGING OUTWITH OLD FRIENDS, MEETING NEWFRIENDS, AND DOING DIFFERENTACTIVITIES.BUT NOW SOT: ROSENBURG A LOTOF CAMPS RIGHT NOW ARE TRYINGTO MAKE DECISIONS ABOUTROSENBURG.THE GROUPS ACCREDITS CAMPS ALLOVER THE COUNTRY.HE AND HIS TEAM HAVE WORKEDWITH HEALTH EXPERTS AND THEYMCA OF THE USA TO PUT TOGETHERNEW REGULATIONS FOR HOSTINGCAMP THIS SUMMER - IN PLACESWHERE GOVERNMENT OFFICIALS HAVEGIVEN THE "OKAY".KIDS ARE STARVED, FRANKLY,ABSOLUTELY STARVED FOR EMOTIONAND SOCIAL CONNECTION.THEY SPEND HOURS ONLINE ANDCAST A DRIFT IN A SEA OFSCREENS, THOSE KIDS THAT HAVESCREENS.BUT THEY FEEL A DEEP SENSE OFLONELINESS AND ISOLATION FROMTHEIR FRIENDS.HE SAYS THE PREPARATION FORKIDS GOING TO CAMP WILL STARTEARLY.BEFORE YOU EVEN ARRIVE TO CAMP,PARENTS ARE GOING TO BEREQUESTED TO PRESCREEN CAMPERS7-10 DAYS BEFORE CAMP BEGINS TOMAKE SURE THEY ARE WELL.KIDS WILL BE SCREENED EVERY DAYIN THE MORNING AND MONITOREDTHROUGHOUT THE DAY.IF A CAMPER HAS SYMPTOMS,ROSENBURG SAYS THE PARENTS WILLBE CALLED, AND THEY WILL HAVETO COME GET THEIR CHILD.THERE'LL BE A FOCUS ON CAMPERSUSING INDIVIDUAL EQUIPMENTTHAT'S ASSIGNED TO THEM,INSTEAD OF SHARING EQUIPMENT.YOU'LL SEE THE TYPES OFACTIVITIES BEING OFFEREDFOCUSING ON THOSE THAT CAN BEDONE BY SMALL FAMILY HOUSEHOLDSOF CAMPERS.THOSE SMALL FAMILY HOUSEHOLDSWON'T NECESSARILY BE SIBLINGS -JUST SMALL GROUPS OF KIDS WHOWILL BE TOGETHERTHE DURATION OF CAMP AND WILLHAVE THE SAME CAMP COUNSELORSTHROUGHOUT AS WELL.THEY WILL MOVE THROUGH CAMP ASA GROUP, MAKING GROUPDECISIONS ABOUT ACTIVITIES.BUT MOST IMPORTANTLY, ROSENBURGSAYS YOU'LL STILL SEE CAMP INMOST PLACES WHICH HE SAYS ISGOING TO BE VERY BENEFICIAL TOKIDS' WELLBEING.YOU'RE GOING TO SEE CAMP.YOU'RE GOING TO SEE A SOCIALSURGE IN THESE KIDS WHO HAVEBEEN ISOLATED FOR 12 WEEKS.ENSURE THE KIDS ARE SAFE.I'M LINDSEY BOETSCHREPORTING.STAY WITH US, WE'LL HAVE AFINAL CHECK OF WEATHER AFTER





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DailyTimes

DailyTimes Take a different route: Pandemic even changes way summer camp looks https://t.co/8uDBfHKdDg 1 day ago

arts_unleashed

Arts Unleashed Summer Camp! We’ve made lots of changes, but we can’t wait to have campers back at the studio! Countdown is on an… https://t.co/14LdaOxGlR 2 days ago

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Deanna Lynn Sletten Ali's life changes in a heartbeat. ~ SUMMER OF THE LOON by Deanna Lynn Sletten ~ Heartwarming story ~ https://t.co/X9YTeOQRaG 2 days ago

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Daniels Foundation Unfortunately, due to COVID-related issues and venue rescheduling, we will be canceling this year's camp. We will… https://t.co/sTpei7bzbc 3 days ago

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Joe Emminger RT @TonawandaYPR: Jefferson Summer Camp will be opening June 29 and running through August 28. Please review important information and chan… 3 days ago

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Liz Stalzer RT @strollerincity: New post! As the season changes and as our students officially go into summer break, online resources are needed more t… 3 days ago

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TownOfTonawandaYPR Jefferson Summer Camp will be opening June 29 and running through August 28. Please review important information an… https://t.co/FEG2P7IhdC 3 days ago

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Carl I. Jensen RT @SliderPenguin: Yes - Summer Camp registration is open!! Due to COVID-19 we have made some changes and adaptations to our summer progra… 3 days ago


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