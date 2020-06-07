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Frank Rizzo Mural In South Philadelphia Painted Over
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:46s - Published
Frank Rizzo Mural In South Philadelphia Painted Over

Frank Rizzo Mural In South Philadelphia Painted Over

The mural at 9th and Montrose Street in the Italian Market became a blank canvas overnight Sunday.

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NEXT SEVERAL DAYS, I'M GOING TOSHOW YOU THE SEVEN-DAY FORECASTBECAUSE WE HAVE SOME CHANGECOMING UP.ALL RIGHT LLARISA WE'LL GETBACK TO YOU.7:02 AND BREAKING NEWS OUT OFSOUTH PHILADELPHIA THIS MORNING.THE FRANK RIZZO MURAL HAS BEENPAINTED OVER.THE MURAL AT NINTH AND MONTROSEIN THE ITALIAN MARKET BECAME ABLANK CANVAS OVERNIGHT.THE MURAL OF THE FORMER MAYORAND POLICE COMMISSIONER WASVANDALIZED LAST WEEKEND AMIDPROTESTS.MURAL ARTS PHILADELPHIA THESOUTH NINTH STREET SHOPPINGDISTRICT AND THE PROPERTY OWNERTHERE PLANNED A NEW MURAL THATBETTER REPRESENTS THE FABRIC OFSOUTH NINTH STREET.NOW LAST WEDNESDAY THE RIZZOSTATUE WAS TAKEN DOWN FROM INFRONT OF THE MUNICIPAL SERVICESBUILDING.RY Os CRITICS SAYS HIS POLICE





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dottsieann21

Dot Robinson RT @anon_anonguy: @gtconway3d As someone who lives in the Philly burbs - You may be on to something 🤔 https://t.co/4nf7nFTPpn 1 day ago

anon_anonguy

ANONGUY @gtconway3d As someone who lives in the Philly burbs - You may be on to something 🤔 https://t.co/4nf7nFTPpn 1 day ago

mbc727

michelle @AC360 we took down the Frank Rizzo statue in Philly AND we painted over his mural in South Philly. Even this city… https://t.co/hWLBXqdKqf 1 day ago

Laprofmme

Dr. Jennifer Sessions is wearing her damn mask (And his mural in South Philly, too) https://t.co/OZPPxp49dJ 2 days ago

Margita04011078

“Trumpista” 4 TRUMP 2020 'It's Disgraceful': Frank Rizzo Mural In South Philadelphia Erased, Leading To Stinging Words From Ex-Mayor's Grand… https://t.co/J4JC06SsIw 2 days ago

NOTDumPhuk

AuntieMindVirus RT @muralarts: The Frank Rizzo mural in South Philadelphia has again become a target for defacement amidst this national chapter of pain, g… 3 days ago

anyalhas

Annyah L Hasler ‘It’s Disgraceful’: Frank Rizzo Mural In South Philadelphia Erased, Leading To Stinging Words From Ex-Mayor’s Grand… https://t.co/A85BJ63fSZ 4 days ago

daddylourd

lourdes🖕🏼 RT @6abc: The South Philadelphia mural of former mayor Frank Rizzo was painted over on Sunday morning. https://t.co/BncXyFKgcx https://t.co… 4 days ago


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