Class of 2020-Grace Lorenz

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THE CLASS OF 2020 WON'T BEHONORED THE TRADITIONAL WAY.BUT WE WANT TO MAKE SUREGRADUATES ARE RECOGNIZED!
THISIS GRACE LORENZ.
SHE ISGRADUATING FROM BEL AIR HIGHSCHOOL.
SHE PLANS TO ATTENDSALISBURY UNIVERSITY IN THEFALL.
CONGRATULATIONS MARY!WE'RE HONORING THE CLASS OF2━20.
EMAIL A PHOTO OF YOURHIGH SCHOOL OR COLLEGEGRADUATE TO LAUREN DOT COOK ATWMAR DOT COM.
AND WE WILLFEATURE THEM IN OUR NEWSCASTSEVERY DAY!
YOU CAN ALSO SEE APHOTO GALLERY OF ALL THEGRADUATING SENIORS ON OURWEBSITE WMAR 2 NEWS DOT
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