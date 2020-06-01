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Peaceful Black Lives Matter protests

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:39s - Published
Peaceful Black Lives Matter protests

Peaceful Black Lives Matter protests

A peaceful Black Lives Matter protest was held overnight in the North Las Vegas area.

They say they are fighting the same battle their ancestors fought during the Civil Rights Movement.

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AND THOSE AT THE GATHERINGSHARED AN IMPORTANT MESSAGE!HENRY THORNS - ATTENDEE "I AMFIGHTING THE SAME BATTLE MY MOMAND DADDY FOUGHT IN 1960, WEFIGHTING IN 2020.SO I'M TIRED OF FIGHTING"LESTER JOHNSON - ATTENDEE"BROTHERS AND SISTERS WE HAVETO GO OUT AND VOTE, OUR VOTE DOCOUNT"DOZENS GATHERED NEAR MLK ANDCAREY IN NORTH LAS VEGAS - TOCONTINUE THE DISCUSSION OFCHANGE - AND INJUSTICE.ORGANIZERS ALSO ENCOURAGEDEVERYONETO GET OUT AND VOTE DURINGNEVADA'S PRIMARY ELECTIONTUESDAY.SUNDAY MARKED DAY ELEVEN OFBLACK LIVES MATTER PROTESTS INTHE VALLEY.PROTESTS TO DEMAND JUSTICE FOR



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