Peaceful Black Lives Matter protests

AND THOSE AT THE GATHERINGSHARED AN IMPORTANT MESSAGE!HENRY THORNS - ATTENDEE "I AMFIGHTING THE SAME BATTLE MY MOMAND DADDY FOUGHT IN 1960, WEFIGHTING IN 2020.SO I'M TIRED OF FIGHTING"LESTER JOHNSON - ATTENDEE"BROTHERS AND SISTERS WE HAVETO GO OUT AND VOTE, OUR VOTE DOCOUNT"DOZENS GATHERED NEAR MLK ANDCAREY IN NORTH LAS VEGAS - TOCONTINUE THE DISCUSSION OFCHANGE - AND INJUSTICE.ORGANIZERS ALSO ENCOURAGEDEVERYONETO GET OUT AND VOTE DURINGNEVADA'S PRIMARY ELECTIONTUESDAY.SUNDAY MARKED DAY ELEVEN OFBLACK LIVES MATTER PROTESTS INTHE VALLEY.PROTESTS TO DEMAND JUSTICE FOR
Mitt Romney Marches in Washington D.C. Protest On Sunday, Republican Senator Mitt Romney joined a group of protestors marching through Washington D.C. The evangelical group of 1,000-1,500 people were..