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7 First Alert Forecast-060820-12p

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:20s - Published
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<AD LIB WX TOSSMETEOROLOGISTMICHELLE MCLEODTRACKING YOUR 7FIRST ALERTFORECAST.HIGH PRESSURECONTINUES TOSETTLE IN NICELY FORTHE NEXT FEW DAYS.YARD WORK WILLHAVE THE GREENLIGHT DURING THISTIME!

THINGS HEAT UPFOR A TOASTYTUESDAY WITH TEMPSIN THE 80S.WEDNESDAY WILL BEBREEZY AND WARMERIN THE UPPER 80S!

SHOWERS AND T-STORMS PASSTHROUGH LATERDURING THE DAY, ASREMNANTS OFCRISTOBAL MAKETHEIR WAY INTO THEREGION.

ANOTHERCOLD FRONT SWEEPSTHROUGH AND WILLCOOL US DOWN AS WEHEAD INTO THEWEEKEND.MONDAYMORNING: 47AFTERNOON: 75SUN & CLOUDS.BEGINNING TO WARMUP!TUESDAYMORNING: 57AFTERNOON: 87WARM AND SUNNY.WEDNESDAYMORNING: 67AFTERNOON: 87WARM, HUMID, ANDBREEZY.

LATE DAY T-STORMS.THURSDAYMORNING: 57AFTERNOON: 73MOSTLY SUNNY ANDBREEZYFRIDAYMORNING: 55AFTERNOON: 71MOSTLY SUNNY ANDSEASONABLE





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WLOX RT @TaylorGrahamWX: We'll have to get through another humid morning tomorrow, but a "cold" front will bring us drier air this week. Showers… 1 hour ago

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Meteorologist Taylor Graham We'll have to get through another humid morning tomorrow, but a "cold" front will bring us drier air this week. Sho… https://t.co/U5FHp56cOt 2 hours ago

_thekingsback21

John Wick ⚘⚘ RT @wrblnews3: Heavy wind and brief torrential rainfall lifting across east central Alabama. This is today but tomorrow we'll see a few mor… 7 hours ago

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WRBL Weather Heavy wind and brief torrential rainfall lifting across east central Alabama. This is today but tomorrow we'll see… https://t.co/z2AJstIdUD 7 hours ago

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Bob Jeswald - WRBL Heavy wind and brief torrential rainfall lifting across east central Alabama. This is today but tomorrow we'll see… https://t.co/B98QOZPXQj 7 hours ago

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Keith White RT @WSFA_Amanda: Likely no Alabama Live! or News at Noon today on @wsfa12news since we’re broadcasting a @NBCNews special report... Check… 7 hours ago

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Amanda Curran ☼ Likely no Alabama Live! or News at Noon today on @wsfa12news since we’re broadcasting a @NBCNews special report...… https://t.co/bPVJYM0r9M 9 hours ago


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